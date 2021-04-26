"Яндекс" добавил в свой набор инструментов "Яндекс 360" – бесплатный сервис работы с документами. Об этом информирует ТАСС.
– "Яндекс" добавил в свой набор сервисов для работы "Документы" – онлайн-сервис для создания и совместного редактирования файлов. Теперь любой пользователь, даже если на его компьютере не установлен офисный пакет, может работать с документами на "Яндексе" – один или вместе с коллегами, – сказано в сообщении компании.
Отмечается, что теперь документы можно будет не только пересылать в "Почте" и хранить на "Диске", но и редактировать. Новый сервис позволяет создавать все основные типы документов: текстовые файлы, таблицы, презентации, в нем поддерживаются форматы docx, xlsx и pptx. В "Документах" также есть функция совместной работы над файлом.
Сервис работает в веб-версии на компьютерах и смартфонах. Пока что он доступен только части пользователей, но скоро появится у всех.
Набор инструментов "Яндекс 360" объединяет сервисы "Почта", "Диск", "Телемост", "Календарь", "Заметки" и "Мессенджер".
Фото: ixbt.com
Опубликовано:
814
"Яндекс" запустил бесплатный сервис для работы с документами
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter