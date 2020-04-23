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  2. "Яндекс" запустил мульти-медийную платформу для умных телевизоров

"Яндекс" запустил мульти-медийную платформу для умных телевизоров

"Яндекс" представил свою телевизионную платформу на основе операционной системы Android, сообщили в пресс-службе компании.


Платформа позволяет в едином интерфейсе смотреть через интернет эфирные и онлайн-каналы, а также пользоваться различными сервисами — YouTube, Ivi, Megogo, Okko, Tvigle и прочее. Пользователям доступны 200 бесплатных каналов "Яндекс.Эфира".

"Зрители могут смотреть телеканалы, фильмы, сериалы и видео из интернета, не переключаясь между разными источниками контента", — отметил разработчик. 

Искать контент можно с помощью голоса — по названию, жанру или актерам, есть система рекомендаций, основанных на истории просмотров и других сведениях о пользователе. Предусмотрен также детский режим для защиты юных зрителей от нежелательного контента, в нем видео с пометкой 12+ можно просмотреть, только введя ПИН-код.

Сейчас платформа используется в телевизорах DEXP. Ожидается, что ее начнут использовать также в телевизорах Hyundai, Leff, AMCV, YUNO и других.

"Яндекс" стал активно работать в телевизионном сегменте в прошлом году. Компания представила сервис "Эфир", объединяющий телевидение, видеохостинг и медиаплеер "Модуль".

 

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