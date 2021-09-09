«Яндекс.Музыка» запустила вечернее аудиошоу в детском разделе приложения

Фото: скриншот из приложения "Яндекс.Музыка"

На музыкальной платформе появилось «Подушки-шоу», ведущей которого стала голосовая помощница Алиса.– говорится в пресс-релизе.Так, Алиса будет беседовать с героями детских мультфильмов, артистами, блогерами и людьми необычных профессий на разные темы. В конце программы она поставит сказку для ребят.В гости к Алисе придут Смешарики и Фиксики, Тима и Тома из одноименного мультсериала, популярные у дошкольников артисты и блогеры – Ваня Дмитриенко, Ева Миллер, Настя Кош, Люся Чеботина, а также представители интересных профессий: космонавт, фокусник, балерина, мультипликатор. Они также расскажут детям много интересного.– напомнил продюсер "Яндекс.Музыки" Илья Карпухин.Новые выпуски «Подушки-шоу» будут появляться в детском разделе приложения «Яндекс.Музыка» каждый день после 18:00. Эпизоды будут по 25 минут.