«Яндекс.Музыка» запустила вечернее аудиошоу в детском разделе приложения

В приложении "Яндекс.Музыка" появилось вечернее аудиошоу в детском разделе. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на полученный пресс-релиз.
Фото: скриншот из приложения "Яндекс.Музыка"
На музыкальной платформе появилось «Подушки-шоу», ведущей которого стала голосовая помощница Алиса.
"Это аудиошоу поможет родителям подготовить ребенка ко сну и выработать у детей дошкольного возраста привычку засыпать просто и с удовольствием", – говорится в пресс-релизе.
Так, Алиса будет беседовать с героями детских мультфильмов, артистами, блогерами и людьми необычных профессий на разные темы. В конце программы она поставит сказку для ребят.
В гости к Алисе придут Смешарики и Фиксики, Тима и Тома из одноименного мультсериала, популярные у дошкольников артисты и блогеры – Ваня Дмитриенко, Ева Миллер, Настя Кош, Люся Чеботина, а также представители интересных профессий: космонавт, фокусник, балерина, мультипликатор. Они также расскажут детям много интересного.
– В августе мы запустили в приложении "Яндекс.Музыка" детский раздел с каталогом детских песенок, сказок, аудиокниг и подкастов, которым удобно пользоваться родителям, – напомнил продюсер "Яндекс.Музыки" Илья Карпухин.
Новые выпуски «Подушки-шоу» будут появляться в детском разделе приложения «Яндекс.Музыка» каждый день после 18:00. Эпизоды будут по 25 минут.