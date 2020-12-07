«Я участвовала в спектакле Виктюка». Наталья Карчевская о спектакле «Горе от ума» и своем балетном детстве

Тихо звякнул мессенджер.Вот так сюрприз! Не знала и даже представить себе не могла, что ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств, кандидат искусствоведения, доцент Наталья Владимировна Карчевская ребенком играла – а вернее сказать, танцевала – в нашумевшем спектакле Театра музыкальной комедии «Горе от ума».Балерина в ней видна с первого взгляда. И не потому, что фигура и походка, а прежде всего глаза – широко распахнутые, горящие глаза наполовину лица, какие увидишь только в балете., – вспоминает Наталья Карчевская.Наталья Владимировна все время подчеркивает, что роль ее в спектакле была маленькая и незначительная. Но вот парадокс: ее я помню, а большие роли –нет. Может быть, потому, что образ маленькой Софьи, танцующей вместе с маленьким Чацким в лунном луче, был лучом света в темном царстве Скалозубов и Молчалиных, катающихся по сцене в инвалидных колясках.– улыбается Наталья Владимировна. –Столько лет прошло, а в памяти даже хореографический текст. И конечно же, текст Грибоедова.А вот Виктюка Наталья Владимировна совсем не помнит. Взрослые актеры рассказывали, что на репетициях он не стеснялся в выражениях.Помнит аншлаги, особенно на первых спектаклях. Спрашиваю, страшно ли было выступать перед такой толпой народу.Если спектаклю суждена долгая жизнь, дети играют в нем, пока не повзрослеют. Но тут случилось иначе., – рассказывает Наталья Владимировна.Спрашиваю, получила ли она хоть какие-то деньги за участие в спектакле.Хореографическое училище Наталья Владимировна не окончила. Перешла в обычную школу с английским уклоном и тут же попала в эстрадно-хореографический ансамбль «Чаровницы», где была солисткой., – соглашается Наталья Владимировна, -(заслуженный артист БССР, организатор и руководитель ансамбля «Чаровницы». – Ю. А.),Обычно такое желание возникает, когда в жизни человека есть Учитель.Удивительный такт сочетался у Савельевой с огромной требовательностью. Сохранилось видео, где она говорит ученицам:Воля – это было ключевое слово в педагогике Ирины Савельевой, и эту школу сполна прошла Наталья Карчевская. Здесь, в этой школе жизни, она узнала, что такое труд. Узнала, каково это – в общей связке со взрослыми и другими детьми, преодолевая страх, выходить и играть спектакль перед тысячей зрителей. Узнала, что работа бывает намного важнее платы за нее. И за эти уроки она благодарна судьбе.Фото: личный архив, архив Музыкального театра