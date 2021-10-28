XIV Евразийский экономический форум стартовал в Вероне

Веронский форум проходит в этом году под глобальной темой: «Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: Переход к новой экономике, ориентированной на человека».«Первый день деловой программы форума посвящен обсуждению энергетического перехода, экономики замкнутого цикла и «зеленой экономике». Во второй день участники примут участие в дискуссиях, посвященных последствиям пандемии для банков и финансового сектора, технологическим инновациям и цифровому переходу, а также роли фармацевтической промышленности в современной экономике и дебатам о преодолении неолиберальной модели», – рассказали корреспонденту sb.by организаторы мероприятия.А накануне официального старта форума в центре Вероны открылась фотовыставка «Невероятные приключения итальянцев в России». Сюжеты, представленные на экспозиции, затрагивают исторические, культурные, а, главное, эмоциональные связи между жителями России и Италии. Кстати, одноименный фильм — «Невероятные приключения итальянцев в России» — до сих пор остается одной из любимых советских кинокартин у россиян. А за первый год проката в Советском Союзе этот фильм просмотрели около 50 млн зрителей.Президент ассоциации «Познаем Евразию», председатель совета директоров банка «Интеза» профессор Антонио Фаллико на церемонии презентации фотовыставки особо подчеркнул: несмотря на все перипетии нынешней пандемии, Веронский форум и сопутствующие ему мероприятия подтверждают важность продолжения развития экономических, деловых и культурных отношений между странами.Также в веронском театре «Филармонико» состоялся зрелищный концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.