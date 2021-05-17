Китайская компания Xiaomi создала концепт смартфона с выдвижным слайдерным механизмом и дополнительным экраном. Об этом сообщает портал LetsGoDigital.
Фото: letsgodigital.org
Конструкция предполагает двустороннее скольжение: подвижная часть корпуса может выдвигаться влево или вправо. Каждая из них несет свой функционал, отличный друг от друга.
Так, выдвигая слайдер влево, пользователь получает доступ ко вспомогательному экрану. Вопреки моде, узкий дисплей не гибкий, а значит, такая конструкция не будет сложной и дорогой. Правая часть слайдера скрывает фронтальную и основную камеры. Главный экран полностью лишен каких-либо вырезов, а его рамки симметричны.
Пока безымянный смартфон является лишь концептуальным решением. Возможно, Xiaomi позже представит серийную модель с применением наработок данного патента.
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Xiaomi запатентовала смартфон с необычным экраном
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