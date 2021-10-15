XI Минский международный Рождественский оперный форум откроется 14 декабря премьерой оперы «Самсон и Далила»

Это вторая режиссерская работа замечательной певицы, заслуженной артистки Республики Беларусь Оксаны Волковой. Первой была ее дипломная постановка «Виллисы. Фатум» Пуччини, которая покорила публику изысканностью сценического рисунка, глубоким символизмом и нравственным пафосом.

Прошел всего лишь год, а на подходе уже новый спектакль. И опять название непривычное для Минска, потрясающая чувственная музыка, волнующий сюжет.

– Я очень рад, что это появится в нашем театре, что это продолжается, – говорит Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра, народный артист СССР. – Что у нас есть Оксана Волкова – оперная певица и режиссер. Мы возлагаем на нее в нашем театре очень большие надежды. Я надеюсь, она будет развиваться, мы будем ей доверять все больше и больше спектаклей и вырастим еще одну Ларису Александровскую.

Не знаю, совпадение ли, что народная артистка СССР Лариса Помпеевна Александровская, как и Оксана Волкова, была меццо-сопрано и знаменитая Кармен. И такой же стальной характер и одаренность, брызжущая через все края.

Каким будет новый спектакль? Точно знаю: красивым и загадочным. Это было понятно еще в апреле, когда Оксана Волкова и сценограф, лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» Этель Иошпа презентовали свою концепцию худсовету театра.

– Не так уж часто случается, чтобы постановщики спектакля представили его настолько зримо, внятно, во всех подробностях, – сказала тогда главный хормейстер Большого театра, народная артистка Беларуси Нина Ломанович. – Бывает, начинаешь спрашивать и слышишь в ответ: «Это потом, это потом!» – и никогда не знаешь, что же будет потом.

Нина Иосифовна, как никто другой, кровно заинтересована в точном знании режиссерского замысла. Вот уже три десятилетия она как хормейстер-постановщик деятельно участвует в подготовке всех оперных премьер. Хор в Большом театре Беларуси не только поющий, но и танцующий, и активно действующий на сцене. И можете не сомневаться: Оксана Волкова позаботилась о том, чтобы хор звучал, смотрелся, жил на сцене максимально впечатляюще.

Если же вы хотите понять, каким это будет по стилю, то вспомните Климта, его несравненную «Юдифь». Вы увидите ее на бесподобных эскизах Этель Иошпы. Юдифь и Далила – в каком-то смысле сестры, но по разные стороны баррикад. Юдифь на стороне Бога, и Бог на ее стороне. Далила же на стороне дьявола, но Оксана Волкова дает своей героине последний шанс…

В театре сейчас полным ходом идут репетиции. Дирижер-постановщик Олег Лесун погружен в партитуру, балетной стороной занимается Сергей Микель.

Огромную роль в спектакле будет играть свет. Его постановкой занимается лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» Олег Свистунович. Уникальное оснащение Большого театра позволяет добиться фантастических эффектов.

Кстати, Оксана Волкова заранее позаботилась о том, чтобы «Самсона и Далилу» можно было вывозить в другие города.

– Поворотный круг есть практически в любом крупном театре, – поясняет она. – И поэтому мы задействовали поворотный круг, а не, например, плунжерную систему с поднимающимися и опускающимися площадками, которая есть у нас и которой в большинстве театров нет.

В спектакле нас ожидает встреча с любимыми артистами. Партию Далилы (а это мечта любой меццо-сопрано)будет исполнять сама Оксана Волкова, а также Оксана Якушевич и Екатерина Михновец. Партию Самсона готовят Алексей Микутель, Тарас Присяжнюк и Дмитрий Шабетя.

Ждем и надеемся на встречу с красотой!

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