В ближайшее время появится обновление для компьютерной версии. Можно будет звонить, сообщает РИА Новости.
Фото: whatsapp.com
В компьютерной и веб-версии популярного мессенджера WhatsApp станут доступны звонки.
Разработчики активно тестируют функцию голосовых и видеозвонков. Часть пользователей настольной версии уже получили обновленной интерфейс программы – в окне появились кнопки для голосового или видеозвонка.
Поддержка звонков в веб-версии и настольном клиенте WhatsApp проходит бета-тестирование. Дату релиза новинки еще не объявили, лишь уточнили, что это произойдет в течение ближайших недель.
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WhatsApp представит важное обновление
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