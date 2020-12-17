WhatsApp представит важное обновление

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В компьютерной и веб-версии популярного мессенджера WhatsApp станут доступны звонки.Разработчики активно тестируют функцию голосовых и видеозвонков. Часть пользователей настольной версии уже получили обновленной интерфейс программы – в окне появились кнопки для голосового или видеозвонка.Поддержка звонков в веб-версии и настольном клиенте WhatsApp проходит бета-тестирование. Дату релиза новинки еще не объявили, лишь уточнили, что это произойдет в течение ближайших недель.