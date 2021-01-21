Количество жертв в результате двух взрывов в центре Багдада выросло до 32 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным Министерства здравоохранения Ирака еще 110 человек ранены.
Напомним, двойной теракт произошел в четверг утром на одном из рынков в районе Эль-Баб эш-Шаркий.
Официальный представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул рассказал, что иракские службы безопасности преследовали террористов в момент, когда те привели в действие взрывные устройства.
Отмечается, что ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.
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Взрыв в Багдаде: погибших уже 32
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Фото: РЕЙТЕР