Взрыв в Багдаде: погибших уже 32

По данным Министерства здравоохранения Ирака еще 110 человек ранены.Напомним, двойной теракт произошел в четверг утром на одном из рынков в районе Эль-Баб эш-Шаркий.Официальный представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул рассказал, что иракские службы безопасности преследовали террористов в момент, когда те привели в действие взрывные устройства.Отмечается, что ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.