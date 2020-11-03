За январь – сентябрь текущего года взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию составили 1097,0 млн. рублей. Темп роста страховых взносов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 6,4%, сообщается на официальном сайте Министерства финансов.
При этом взносы по добровольным видам страхования за январь – сентябрь 2020-го составили 694,2 млн рублей (это на 49,2 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года), а взносы по обязательным видам страхования насчитывались в размере 402,8 млн рублей, (на 17,0 млн рублей больше, чем за январь – сентябрь 2019-го). Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов в январе – сентябре вырос на 0,7%.
В целом за этот период выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в Беларуси составили 577,8 млн рублей, а уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов достиг 52,7%.
– За январь – сентябрь 2020 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 90,8 млн рублей (за январь – сентябрь 2019 года – 93,3 млн рублей), из них 46,0 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 44,8 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь – сентябрь 2019 года – 49,3 млн рублей и 44,0 млн рублей соответственно), – уточнили в Министерстве финансов.
Фото: БЕЛТА
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Взносы страховых организаций Беларуси в январе – сентябре 2020 года выросли на 6,4%
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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