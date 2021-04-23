Зачастую приближающийся инфаркт скрывается за неявными симптомами. Одним из таковых является вздутие живота. Об этом в программе "О самом главном" рассказал Александр Мясников – российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий.
По словам специалиста, помимо таких очевидных симптомов, как боль за грудиной, одышка, пот и слабость, сигналами инфаркта являются некоторые неявные признаки. Здесь врач назвал изжогу, боль в шее, плече и челюсти, спутанность речи и вздутие живота.
– Обращаю внимание: инфаркт многолик. Поэтому прежде чем бить тревогу, нужно выяснить, у кого проявились явные и неявные симптомы, – подчеркнул Александр Мясников. Медик также добавил, что у человека может быть наследственная предрасположенность к болезни, тогда неявные симптомы действительно могут указывать на приближающуюся проблему.
Признаки инфаркта всегда идут в комплексе с другими симптомами. Сначала появляются первичные, то есть, например, боль в груди, и только потом вторичные, или неявные.
– Поймите, когда инфаркт произошел и появились неявные симптомы, делать что-либо поздно. К тому моменту смертность составит 3–6 процентов, – заключил Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Вздутие живота назвали признаком смертельного заболевания
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