Народный артист Беларуси Владимир Петров отмечает двойной юбилей





Сегодня народный артист Беларуси Владимир Петров принимает поздравления. Ему 65. Причем праздник двойной: в этом году еще и 35 лет с начала творческой деятельности. Отмечать красивую дату артист, как это водится, будет на сцене. В феврале у Петрова пять спектаклей в Большом. И это не считая концертов. Секрет многолетнего успеха, рассказывает, на самом деле прост: не давать себе отдыха. Поэтому совсем скоро, если все сложится удачно, Владимир Геннадьевич бросит очередной вызов самому себе — появится в ближайшей премьерной новинке, опере «Дикая охота короля Стаха», работа над которой вот‑вот начнется в театре.

Театр

Для меня эта грань — где дом, а где театр — со временем размылась. Потому что театр — это тоже дом. Я три десятка лет в этой профессии, множество спектаклей спел, много чувств и эмоций отдал зрителям и сцене. Семья, в свою очередь, это надежный тыл. Нет большего счастья, чем когда ты возвращаешься домой после спектакля и тебя ждут: и сразу все облепят, расцелуют… У меня было много знаковых спектаклей: «Богема», «Травиата», «Евгений Онегин», в котором я сейчас не пою в силу возраста. Эти постановки в свое время дали мне уверенность в себе, профессии, своих силах, помогли раскрыть потенциал. Хотя, наверное, все дело в гениальной музыке Пуччини, Верди, Чайковского. В ней есть все, что нужно исполнителю. Главное — правильно ее прочесть, понять палитру красок.











Сомнения

Скажу честно: я человек сомневающийся. И где‑то мне это даже мешает. Конечно, поиск — это хорошо, но самоедством нельзя заниматься. Важно, минуя сомнения и барьеры, идти к своей цели, знать и понимать, зачем ты в профессии. Я, например, всегда точно знал, что пение — это мое. Хотя казалось бы: ну где я, провинциальный мальчишка из рабочей семьи, а где высокий театральный берег? Но судьба прибила к нему, да еще и направила в оперу… Знаете, я очень расстраиваюсь, когда об опере говорят как о скучном жанре. Да не скучный он! Скучно, наверное, мы, артисты, работаем. Скучно режиссер может поставить: где‑то упростить, а где‑то, наоборот, слишком много вопросов задать. Неподготовленный зритель пришел, послушал полчасика и ушел, ничего не поняв. И разве ж тут в музыке дело?.. Еще не люблю, когда говорят, что опера — это нечто элитное. Неправда. Чтобы понять оперу, нужно просто ходить, слушать, вникать. И чем чаще будешь ходить, тем быстрее приобщишься к этому жанру.







Конечно, многое еще хочется спеть. В последнее время Большой театр где‑то даже обвиняют: мол, пытаемся повторить старые постановки. «Травиату» вот переставили, «Евгения Онегина», «Тоску», а ведь есть еще десятки новых названий. Отчасти я с этим согласен. Сколько прекрасной музыки у Верди: «Отелло», «Сила судьбы», «Дон Карлос», которого я очень люблю… В Швейцарии, к слову, как‑то общался на фестивале с великим Лео Нуччи. Он как раз пел в «Доне Карлосе», а мне через день выходить с этим спектаклем. Я послушал его и подошел: «Маэстро, ну как я буду петь после вас?» Он засмеялся: «Ноу проблем! У тебя все есть, а значит, все получится».

Сейчас в нашем театре обсуждается возможность поставить «Любовный напиток» Доницетти. С одной стороны, очень классное, живое, искрометное произведение. С удовольствием спел бы его. Как раз недавно переслушал: шикарная музыка! И от голосов невозможно было оторваться: Лео Нуччи, Анна Нетребко, Роландо Виллазон… С другой стороны, Доницетти был чрезвычайно плодовит, написал 74 оперы. А все знают только «Любовный напиток». И, возможно, действительно есть смысл познакомить зрителей с чем‑то новым, может быть, даже с чем‑то более серьезным. Хотя я не люблю это деление на жанры. Для меня важно только то, насколько спектакль получился настоящим. Возникло ли у зрителей чувство сопричастности? Был ли взаимный обмен взглядами, откровениями, посылами? Если пинг‑понг случился, значит, у нас все получилось.











Поколение

Я не преподаю, потому что беря учеников, ты берешь и ответственность перед ними за их дальнейшую карьеру и, возможно, даже судьбу. Они‑то приходят к тебе и надеются, что ты их научишь. А научить нельзя, можно только научиться. Еще получается так, что ты взял ответственность перед человеком, но еще не знаешь, что из него получится. А не получится ничего — формально я, как педагог, буду в этом виноват. С другой стороны, я не закрыт. Если кто‑то просит подсказать, мы идем и занимаемся. Сам я по‑прежнему каждый день работаю над голосом. Он не прощает, если не занимаешься — уходит моментально. А еще мне до сих пор интересны нюансы, я все время ищу и, как ни странно, нахожу что‑то новое. Читаю литературу, смотрю мастер‑классы, слушаю маститых исполнителей. Приятно, когда нахожу отклик своих упражнений у других. Значит, все делаю правильно.



В 1992 году Владимир Петров, приехав в Минск из Омска, начал работать одновременно в двух театрах: Большом и музкомедии. Сначала, когда ролей было мало, получалось. Потом работы стало больше, и артист выбрал оперу.

Семья

Семья — моя главная ценность. Жена Светлана работает в музыкальном театре помощником художественного руководителя. Сын Илья там же, он концертмейстер. Дочка Юля в свое время окончила музыкальную школу, но по нашим стопам не пошла. Она педагог, преподает иностранные языки. Ни дочку, ни сына я к музыке не принуждал. Внуков, кстати, тоже. Хотя старший, Слава, имеет абсолютный слух, учится в музшколе. Очень творческий ребенок. Внучка Аленка тоже чистенько поет. Она наша принцесса, самая главная в семье. Дети, знаете, быстро растут, особо не замечаешь. А внуки — это уже другое дело, они всегда самые лучшие. Я вообще считаю, что крепкая семья та, в которой есть три поколения. К театральной семье, кстати, это тоже относится. Сейчас я уже выдвигаюсь на позиции старожила, хотя помню еще, как меня, молодого, учили старшие коллеги: Чернобаев, Савченко, Бастриков. Это мастера, легенды. И я воспитывался на них, перенимал опыт. В нашей профессии без этого никуда.



Увидеть артиста «в деле» можно уже завтра. Вечером Владимир Петров выйдет на сцену Большого в роли Жермона в шедевре Джузеппе Верди «Травиата», а 6 февраля сыграет Григория Грязного в исторической драме Николая Римского‑Корсакова «Царская невеста».

Любовь, семья, Большой театр и новое поколение музыкантов — в предпраздничной репетиционной суете артист едва нашел время, чтобы поговорить о личном.В нашей профессии не бывает двух одинаковых спектаклей. А вот... творческие сомнения есть всегда. И как без волнения?Вся наша профессия на нервах, поэтому они у нас должны быть железные, как канаты. А еще нужно иметь горячее сердце, публика всегда чувствует ложь, неправду.ГоризонтыМолодежь в театр пришла очень хорошая. И они в себе не сомневаются — это очень хорошее качество для артиста, которого, возможно, мне в свое время не хватило. Вообще, считаю, обязательно нужно быть ближе к молодежи, учиться у нее любви к жизни. Это помогает не забронзоветь. Потому что все это брюзжание, морализаторство — это откат назад. Сейчас к нам стайка теноров, как я их называю, пришла. Замечательные ребята. Саша Михнюк, Саша Гелах, Витя Менделев, Паша Петров — мой однофамилец, кстати. Это та преемственность, на которой держится театр. Я тоже могу им ненавязчиво что‑то посоветовать, но без нравоучений.