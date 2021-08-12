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  2. Выживший после крушения Ми-8 на Камчатке рассказал, как ему удалось спастись

Выживший после крушения Ми-8 на Камчатке рассказал, как ему удалось спастись

Пассажир вертолета Ми-8 Виктор Стрелкин, выживший при крушении воздушного судна на Камчатке, рассказал о том, как он спасся. В частности, мужчина отметил, что спасатели действовали очень оперативно – и это спасло жизни людям, находившимся в воде, пишет ТАСС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю / ТАСС

По его словам, плыть на животе он не мог и понимал, что в таких условиях долго продержаться нереально. «К счастью, буквально через пять минут подоспели две лодки с людьми. Меня достали из воды первым. Второй, кого спасли, стала гид Анастасия», – рассказал Виктор Стрелкин.

Известно, что спасшиеся пассажиры потерпевшего крушение вертолета выплыли с глубины 8–9 метров. При этом температура воды в озере сейчас составляет не более шести градусов. Долго находиться в воде в таких условиях невозможно.
Создана комиссия по расследованию крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
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