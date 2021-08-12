Выживший после крушения Ми-8 на Камчатке рассказал, как ему удалось спастись

Фото: п

ресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю /

ТАСС

По его словам, плыть на животе он не мог и понимал, что в таких условиях долго продержаться нереально., – рассказал Виктор Стрелкин.Известно, что спасшиеся пассажиры потерпевшего крушение вертолета выплыли с глубины 8–9 метров. При этом температура воды в озере сейчас составляет не более шести градусов. Долго находиться в воде в таких условиях невозможно.