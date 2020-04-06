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  2. Выявлен не связанный с уровнем сахара ранний признак диабета

Выявлен не связанный с уровнем сахара ранний признак диабета

Ученые из Университета Окленда и Университета Западной Шотландии рассказали, как распознать начало заболевания до первых типичных симптомов, пишет Eurekalert.



Зарубежные исследователи установили, как мышечную слабость, которая может говорить о развитии сахарного диабета, помогает оценить сила кисти и предплечья.

Для этого в ходе эксперимента ученые применили портативные динамометрические устройства.

По мнению экспертов, метод можно использовать для раннего скрининга диабета 2-го типа — до возникновения типичных симптомов и осложнений недуга.

Для оценки силы мышц кисти нужно разделить показания в килограммах, полученные динамометром, на вес человека.

То есть если у женщины 60 лет прибор показал 43 килограмма, а ее вес 90 килограммов, то величина относительной силы кисти составит 0,478. Это сигнализирует о повышенном риске развития диабета, так как норма для представительниц слабого пола в возрасте от 50 до 80 лет — 0,49. У мужчин в таком же возрастном диапазоне она равна 0,68.
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