Выявлен не связанный с уровнем сахара ранний признак диабета

Зарубежные исследователи установили, как мышечную слабость, которая может говорить о развитии сахарного диабета, помогает оценить сила кисти и предплечья.Для этого в ходе эксперимента ученые применили портативные динамометрические устройства.По мнению экспертов, метод можно использовать для раннего скрининга диабета 2-го типа — до возникновения типичных симптомов и осложнений недуга.Для оценки силы мышц кисти нужно разделить показания в килограммах, полученные динамометром, на вес человека.То есть если у женщины 60 лет прибор показал 43 килограмма, а ее вес 90 килограммов, то величина относительной силы кисти составит 0,478. Это сигнализирует о повышенном риске развития диабета, так как норма для представительниц слабого пола в возрасте от 50 до 80 лет — 0,49. У мужчин в таком же возрастном диапазоне она равна 0,68.