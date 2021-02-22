В ближайшие пять лет в стране планируется построить около 800 станций обезжелезивания: это позволит обеспечить качественной питьевой водой всех потребителей

Как с картинки

Впрочем, за рабочим процессом следят не только онлайн. Электромонтеры станции регулярно проверяют приборы давления, расхода воды, работу компрессоров, данные помечают в специальном журнале. Нештатную ситуацию ликвидирует аварийная служба, которая контролирует все станции обезжелезивания в районе. Прослужит объект 25 лет. Уникальность его в том, что построен силами предприятия.







Новая станция обезжелезивания в Заславле очистит воду не только от железа, но и других загрязнений.

Собственное производство

Собственное серийное производство мобильных комплексов очистки воды в Минском районе организовано два года назад. Специалисты ГП «Водоканал Минского района» создали опытный образец и систему по его обслуживанию, зарегистрировали декларацию на соответствие требованиям технических регламентов. Систему автоматизации и диспетчеризации с полным программным обеспечением создала собственная служба главного энергетика.







На такой установке специалисты видят принцип работы станции обезжелезивания.



— Не будь собственного производства, в прошлом году не ввели бы столько станций обезжелезивания, — не скрывает Дмитрий Дрозд.







Станция обеспечивает качественной водой треть населения Заславля.



К слову, станции обезжелезивания нужны не в каждом населенном пункте. Так, из 240 деревень и поселков Минского района допустимые нормы содержания железа в воде, а это 0,3 мг/л, превышены лишь в 70 пунктах.







Все процессы на современном объекте автоматизированы.



Впрочем, проблемы с питьевой водой могут быть не только из-за излишков железа. Одна из серьезных проблем — загрязнение питьевой воды азотсодержащими соединениями (нитратами, нитритами, ионами аммония). Директор предприятия уточняет: в случае обнаружения нитратов останавливают водоснабжение, предупреждают население, что вода техническая, и устанавливают фильтрующие очистительные системы с применением анионообменной смолы для очистки исходной воды от нитратов. Быстро отреагировать на проблему помогает все то же собственное производство.









КОМПЕТЕНТНО





Алексей ФИЛАНОВИЧ, начальник отдела водопроводно-канализационного хозяйства и благоустройства Министерства ЖКХ:

КСТАТИ

В ГП «Водоканал Минского района» есть свой учебный полигон по охране труда. Здесь специалисты обучат, как правильно пользоваться станциями обезжелезивания на местах. В конце обучения — экзамен.





Отправляюсь в Заславль на самую крупную станцию обезжелезивания в Минском районе. Стройные ряды пластиковых труб. Восемь бочек (корпус) фильтров из стекловолокна. Система климат-контроля, обеспечивающая плюс восемь градусов в помещении при минус 16 на улице. Так выглядит самая мощная станция обезжелезивания в Минском районе. ее номинальная производительность сооружения — 170 м3/час, или 4000 м3/сутки. Она обеспечивает качественной водой две трети населения Заславля. Станция полностью автоматизирована — все технологические процессы отображаются на мониторе диспетчера, а также в центральной диспетчерской. Начальник станции Александр Прутский уточняет: фильтр очистит воду не только от железа, но и от фтора, марганца и других загрязнений.В 2019 году запустили цех по производству мобильных станций обезжелезивания. Теперь мобильные комплексы по очистке воды можно поставлять не только на внутренний, но и на внешний рынок. Детали узнаю у директора предприятия Дмитрия Дрозда.Станции здесь выпускают компактные, установить их можно и в колодце, и в подвале, и в контейнере. Небольшие комплексы востребованы в малозаселенных деревнях. Свои станции экономят и средства, и время.А поставили в Минском районе только в прошлом году 12 объектов по госпрограмме и 15 — по собственной. Станцию обезжелезивания полностью заменили в агрогородке Михановичи. В населенном пункте резко возросли потребности в качественной воде — здесь построили новый детсад с бассейном. Для сравнения: в 2018 году возвели всего четыре. Сегодня в населенных пунктах района работает 49 станций. В планах на ближайшие два года еще 72 сооружения.— Строительство станций обезжелезивания предусмотрено Государственной программой «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021—2025 годы. И в ближайшие пять лет в стране планируется построить около 800 таких станций. Перечень возводимых объектов еще формируется, однако на 2021 год уже разработано 48 проектов.Станции обезжелезивания строят за средства республиканского и местного бюджетов, собственных средств предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. Также привлекаются средства внешних займов. Например, в Витебской области будет построено 80 станций за средства Европейского банка реконструкции и развития. Инвестиционный проект, предусматривающий на эти цели примерно 15 миллионов евро, должен завершиться до 2022 года.Строительство станций обезжелезивания — важное условие обеспечения всех потребителей качественной питьевой водой. Однако не единственное. Чтобы потребители получали качественную питьевую вводу, проводится системная работа. Планомерно ведется замена изношенных сетей водоснабжения и водоотведения. Ежегодно перекладывается более 300 километров сетей водоснабжения и более 100 километров сетей водоотведения со сверхнормативными сроками эксплуатации.В ближайшие пять лет предстоит построить более 300 водозаборных скважин, переподключить более 100 населенных пунктов к существующим централизованным системам водоснабжения с водой питьевого качества, перевести Минск на водоснабжение из подземных источников. Важный пункт — повышение качества очистки сточных вод. Для этого будет построено и реконструировано 70 очистных сооружений.Инвентаризация систем водоснабжения и водоотведения во всех регионах страны проведена в 2018 году. По ее итогам утверждены региональные комплексы мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой, отражающие целевые параметры и этапы проведения работ. И результаты работы видны. Если в течение 2016—2018 годов в стране построили 60 станций обезжелезивания, то в 2019-м — 269 таких станций, а в 2020-м — 281. Только за последние два года обеспеченность потребителей качественной питьевой водой увеличилась более чем на восемь процентов и составила 94,7 процента. Более того, к качественной питьевой воде дополнительно получили доступ более 200 000 человек, проживающих преимущественно в сельской местности.