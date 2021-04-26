Выставку, встречу с ликвидатором последствий на ЧАЭС и фильм «Чернобыль» подготовил для земляков Могилевский «Киновидеопрокат»

На выставку, которая сегодня открылась в кинотеатре «Чырвоная Зорка», по словам, фотографии предоставил УВД Могилевского облисполкома, сотрудники которого в свое время принимали непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.– один из них. Ныне возглавляющий Могилевский областной центр творчества, в 1986-м он в составе сводного отряда МВД выполнял задачи по охране общественного порядка в 30-километровой зоне отчуждения.На архивных снимках, что сегодня выставлены в кинотеатре, – покинутые села, осиротевшие хаты, ликвидаторы последствий страшной техногенной катастрофы… Кадры памяти задевают за живое, отдаются болью в душе. Но жизнь продолжается.– подчеркивает Сергей Борисович.