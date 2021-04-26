Выставку, встречу с ликвидатором последствий на ЧАЭС и фильм «Чернобыль» подготовил для земляков Могилевский «Киновидеопрокат»

К 35-й годовщине аварии на ЧАЭС Могилевский «Киновидеопрокат» приурочил тематическую выставку, встречу с ликвидатором последствий аварии на ЧАЭС и показ фильма «Чернобыль».
На выставку, которая сегодня открылась в кинотеатре «Чырвоная Зорка», по словам директора «Киновидеопроката» Сергея Бажкова, фотографии предоставил УВД Могилевского облисполкома, сотрудники которого в свое время принимали непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Сергей Иванов – один из них. Ныне возглавляющий Могилевский областной центр творчества, в 1986-м он в составе сводного отряда МВД выполнял задачи по охране общественного порядка в 30-километровой зоне отчуждения.
– 21-летний парень, я тогда служил в УВД Витебского облисполкома, был комсоргом и в загрязненную зону отправился добровольцем. Не мог иначе. Помимо витебчан туда прибыл сводный отряд Могилевской специальной средней школы транспортной милиции МВД СССР (ныне это Могилевский институт МВД) и сотрудники УВД Гродненского облисполкома. Обосновались мы в средней школе деревни Савичи Брагинского района. Она когда-то была большая: более 300 дворов, школа, детский сад, ФАП, колхоз… Но после аварии на ЧАЭС осиротела. Первые впечатления от увиденного: щемящая тоска. Ни людей, ни какого-то движения – все вокруг вымерло. Местным, покинувшим родные дома еще до нашего появления, разрешили взять с собой лишь деньги да документы… А вещи, бытовая техника, даже транспорт – остались. В одном из дворов, помню, ждали хозяина «Жигули»… Молодой, я подумал тогда, сколько ж они на это авто копили… Конечно, время от времени жители покинутых сел пытались вернуться, потому что не осознавали всей опасности радиации. Мы им объясняли: заберете дорогую вашему сердцу бабушкину швейную машинку – и будет в вашей новой квартире свой маленький реактор… А еще хорошо помню сельчанку, которая пробралась на малую родину – в деревню Крюки, расположенную неподалеку от печально известной украинской Припяти (белорусские сельчане до аварии в Чернобыле в тот поселок на работу ходили), – и со слезами умоляла позволить ей снять со стены отчего дома фотографии близких людей…
На архивных снимках, что сегодня выставлены в кинотеатре, – покинутые села, осиротевшие хаты, ликвидаторы последствий страшной техногенной катастрофы… Кадры памяти задевают за живое, отдаются болью в душе. Но жизнь продолжается.
– В нашей стране делается все, чтобы минимизировать последствия той аварии, – подчеркивает Сергей Борисович. – Президент не одно десятилетие посещает наиболее пострадавшие от этой трагедии районы, и они благодаря программе по возрождению юго-восточных регионов Могилевщины возвращаются к жизни: в Славгородском, Костюковичском, Чериковском, Краснопольском районах возводится жилье, вводятся в сельхозоборот земли, открываются новые производства, появляются новые рабочие места. И мои земляки – а Могилев давно стал моей второй родиной – благодарны за это Главе государства.
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Выставку, встречу с ликвидатором последствий на ЧАЭС и фильм «Чернобыль» подготовил для земляков Могилевский «Киновидеопрокат»
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