Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Выставку, встречу с ликвидатором последствий на ЧАЭС и фильм «Чернобыль» подготовил для земляков Могилевский «Киновидеопрокат»

Выставку, встречу с ликвидатором последствий на ЧАЭС и фильм «Чернобыль» подготовил для земляков Могилевский «Киновидеопрокат»

К 35-й годовщине аварии на ЧАЭС Могилевский «Киновидеопрокат» приурочил тематическую выставку, встречу с ликвидатором последствий аварии на ЧАЭС и показ фильма «Чернобыль».


На выставку, которая сегодня открылась в кинотеатре «Чырвоная Зорка», по словам директора «Киновидеопроката» Сергея Бажкова, фотографии предоставил УВД Могилевского облисполкома, сотрудники которого в свое время принимали непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Сергей Иванов – один из них. Ныне возглавляющий Могилевский областной центр творчества, в 1986-м он в составе сводного отряда МВД выполнял задачи по охране общественного порядка в 30-километровой зоне отчуждения.


– 21-летний парень, я тогда служил в УВД Витебского облисполкома, был комсоргом и в загрязненную зону отправился добровольцем. Не мог иначе. Помимо витебчан туда прибыл сводный отряд Могилевской специальной средней школы транспортной милиции МВД СССР (ныне это Могилевский институт МВД) и сотрудники УВД Гродненского облисполкома. Обосновались мы в средней школе деревни Савичи Брагинского района. Она когда-то была большая: более 300 дворов, школа, детский сад, ФАП, колхоз… Но после аварии на ЧАЭС осиротела. Первые впечатления от увиденного: щемящая тоска. Ни людей, ни какого-то движения  – все вокруг вымерло. Местным, покинувшим родные дома еще до нашего появления, разрешили взять с собой лишь деньги да документы… А вещи, бытовая техника, даже транспорт  – остались. В одном из дворов, помню, ждали хозяина «Жигули»… Молодой, я подумал тогда, сколько ж они на это авто копили… Конечно, время от времени жители покинутых сел пытались вернуться, потому что не осознавали всей опасности радиации. Мы им объясняли: заберете дорогую вашему сердцу бабушкину швейную машинку – и будет в вашей новой квартире свой маленький реактор… А еще хорошо помню сельчанку, которая пробралась на малую родину – в деревню Крюки, расположенную неподалеку от печально известной украинской Припяти (белорусские сельчане до аварии в Чернобыле в тот поселок на работу ходили), – и со слезами умоляла позволить ей снять со стены отчего дома фотографии близких людей…



На архивных снимках, что сегодня выставлены в кинотеатре, – покинутые села, осиротевшие хаты, ликвидаторы последствий страшной техногенной катастрофы… Кадры памяти задевают за живое, отдаются болью в душе. Но жизнь продолжается. 


– В нашей стране делается все, чтобы минимизировать последствия той аварии, – подчеркивает Сергей Борисович. – Президент не одно десятилетие посещает наиболее пострадавшие от этой трагедии районы, и они благодаря программе по возрождению юго-восточных регионов Могилевщины возвращаются к жизни: в Славгородском, Костюковичском, Чериковском, Краснопольском районах возводится жилье, вводятся в сельхозоборот земли, открываются новые производства, появляются новые рабочие места. И мои земляки – а Могилев давно стал моей второй родиной – благодарны за это Главе государства. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Ольга КИСЛЯК
Версия для печати
Новости и статьи
ВРЗ обыграл "Столицу" в чемпионате Беларуси по мини-футболу
В ночь на 27 апреля в Минске будут наносить дорожную разметку на 12 участках
В Узбекистане прошел митинг-реквием по случаю 35-й годовщины аварии на ЧАЭС
Кардиолог посоветовал пить сок сельдерея для снижения давления
В бразильской шахте нашли микробов, которые могут производить чистую медь
Чернобыльская тема с трибуны ООН в Нью-Йорке
Лукашенко выразил соболезнования Президенту Ирака в связи с жертвами пожара в больнице Багдада
Мясников объяснил, как женщинам после 40 лет обнаружить рак на ранней стадии
Специалист назвала неожиданную причину выпирающего живота
Иммунолог объяснил, почему тесты на коронавирус могут быть ложноположительными
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Деньги – кровь войны
В Тихом океане нашли новый вид гигантских осьминогов
Астролог рассказала, мужчины каких знаков зодиака самые надежные и семейные
Какой напиток помогает снизить артериальное давление? Отвечает врач
В Хойниках по случаю 35-летия аварии на Чернобыльской атомной станции состоялся митинг-реквием
В Беларуси автомобильное топливо подорожает на 1 копейку
В Сенно сын до смерти избил пожилую мать
Станислав Лупоносов объявлен в розыск – СК
Наш автор побывал в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС
"Поехал вместо парня, который от страха вскрыл себе вены" – ликвидатор ЧАЭС о событиях 35-летней давности
Ученые выяснили, как часто хозяева передают коронавирус собакам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Звездочки на фюзеляже
Названы победители состязаний на лучшего снайпера и команду в сухопутных войсках
В Светлогорске водитель городского автобуса осужден на полтора года колонии-поселения за смертельный наезд на пешехода
Фотофакт. Университет Цинхуа отметил свой 110-й день рождения
Реконструкцию территории бывшего хлебозавода в Раковском предместье завершат в 2023 году
В Гродненском УМЧС прошло чествование ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции
В Свято-Успенском кафедральном соборе Витебска почтили память жертв чернобыльской катастрофы
В двух населенных пунктах Гомельской области горели восемь хозпостроек
Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 мая
Лайфхак из TikTok: альтернативный способ использования решетки для духовки
Кинотеатр «Победа» начнут реконструировать в третьем квартале этого года
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Не помнит мир спасенный...
В Наровле на пожаре в частном доме погиб местный житель
Мир за выходные: техническая отставка Пашиняна, международная борьба с коронавирусом в Индии и громкое заявление Байдена
В Минске планируют запретить проезд фур по МКАД
На БУТБ растет конкуренция на торгах ветпрепаратами – цены на некоторые лоты снижаются в разы
В Бресте со стрельбой задержали таксиста, который перевозил наркотик
Выставку, встречу с ликвидатором последствий на ЧАЭС и фильм «Чернобыль» подготовил для земляков Могилевский «Киновидеопрокат»
На Кипр с 10 мая смогут прилететь привитые от коронавируса туристы
Герасимов завершил выступление на турнире в Мюнхене, не доиграв матч первого раунда
Лукашенко изменил статус Совета по развитию предпринимательства
В пункте пропуска «Новая Гута» в июле начнется эксперимент по обязательной дезинфекции транспорта
Лукашенко утвердил сроки проведения «Славянского базара»
28 апреля Парк семейных деревьев в Гродно пополнится 50 саженцами клена
В Минске участок ул. Брилевской временно закроют для движения: как будет ходить транспорт
Авторы
СКАНИРУЙТЕ