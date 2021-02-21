Выставка «Живое наследие Брестской области» открылась в областном центре

Для всех, кто пришел на торжественное открытие, была возможность подробно познакомиться с каждым элементом во время презентации, которую провели непосредственно жители тех мест, откуда ведет свою историю представленный экспонат или традиция.На выставке можно увидеть работы народных мастеров Республики Беларусь - резчиков Николая Тарасюка из села Стойлы Пружанского района и Ивана Супрунчика из села Теребличи Столинского района. Познакомиться с необычными обрядами «Ваджэнне Кусты» из села Лобча Лунинецкого района, традицией весенних хороводов на проводную неделю, Пасху и «Проводы зимы» в деревне Пинковичи Пинского района, а также с традицией тройного поминовения предков в агрогородке Раздяловичи Ганцевичского района.Не менее интересным будет узнать о традициях гончарного дела из села Городная Столинского района и технологиях плетения двойных ковров из Каменецкого района. Узнать о древней технологии производства бондарной посуды поселка Рыловичи Ивановского района и о традиции изготовления и ношения одежды леликовской свахи д. Леликово Кобринского района. А также разобраться в технологиях приготовления прививки из птицы Березовского района, рецептах выпечки гречневого хлеба Маларита и многом другом.