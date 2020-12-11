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  2. Выставка тату, звонок Деду Морозу и романтика звездного неба: 8 идей для интересных выходных

Выставка тату, звонок Деду Морозу и романтика звездного неба: 8 идей для интересных выходных

Главная цель на выходные – отдохнуть. Но и это можно делать по-разному. Для кого-то отдых ассоциируется с домом, в то время как другие заряжаются энергией только в движении. В нашей традиционной подборке – варианты для обоих категорий и на любой вкус. 

Фото: klike.net

Позвонить Деду Морозу по видеосвязи

Из-за коронавируса многие новогодние встречи и мероприятия перешли в онлайн-формат. Но, зная, как детишки любят старую праздничную традицию, в Минске оборудовали бесконтактную резиденцию зимнего владыки в ТРЦ "Титан". Правда, сам персонаж – на удаленке. Мальчишки и девчонки могут бесплатно отправить письмо дедушке, а также зайти внутрь и пообщаться с главным зимним персонажем по видеосвязи. А после этого обязательно сделать классные фото. Праздничная зона выглядит немного необычно: рядом с шикарно украшенной зеленой красавицей, троном и камином расположилась красная телефонная будка – ее не отличить от той, что в центре Лондона. 

Фото: blizko.by

Прогуляться со своей половинкой под звездным небом

Для самых маленьких и любознательных в Минском планетарии организовали серию киносеансов. Ребятам (в возрасте от 4-х лет) предлагают посмотреть «сферическое кино» («Мышата и луна» – 12 декабря в 13:00 и 13 декабря в 12:00, 16:00, «Возвращение на Луну навсегда» – 12 декабря в 15:00). А для влюбленных в планетарии подготовили другой сюрприз: самых романтичных приглашают на волшебную экскурсию по звездному небу планетария. Полюбоваться красотой ночного неба и сиянием звезд можно в звездном зале планетария. 

Фото: pixabay.com

Узнайте, как творил Владимир Короткевич 

До 31 января в Национальной библиотеке имени Якуба Коласа НАН проходит выставка «Сын земли под белыми крыльями», приуроченная к 90-летию со дня рождения известного белорусского писателя Владимира Короткевича. Гостям выставки предоставят уникальную возможность – можно будет заглянуть в творческую лабораторию великого мастера слова и ощутить, в какой обстановке рождались герои его произведений. 

Фото Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН

Сказка в Беловежской пуще 

12 декабря в поместье белорусского Деда Мороза пройдет праздничное мероприятие «Беловежская сказка – 2020». Окунуться в волшебство приглашают туристов со всех регионов страны. Дедушка зачитает присланные ему письма, зажжет первые новогодние огоньки и познакомит гостей со своими дочерями и внучкой Снегурочкой. А еще маленьких гостей и их родителей приглашают на удивительное файер-шоу! 

Фото: БЕЛТА

Сходить на корейское кино

На экранах кинотеатров появился кровавый блокбастер «Избави нас от лукавого». Так как для нашего кинопроката работы из Южной Кореи явление редкое, картина вполне может стать хитом. Вспомните хотя бы «Поезд в Пуссан» и «Паразитов». По сюжету бывший оперативник спецслужб Ин-нам уже девять лет работает наемным убийцей. После выполнения последнего задания – расправы с главой клана якудза – он собирается навсегда уехать в Панаму и начать новую жизнь. Его останавливает шокирующая новость – убийство бывшей девушки. А еще выясняется, что дочь умершей похищена. Сыщик берется за дело, но подвергает серьезной опасности себя. 

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Понаблюдать за львенком и яком 

В Гродненском зоопарке не так давно поселился маленький львенок по кличке Джина. Малыш просто затмил других обитателей зоопарка! А еще внимание гостей сейчас привлекает животное, которому суждено стать символом 2021 года, – як по кличке Дымок. Он невероятно похож на Белого  Металлического Быка. Несмотря на то что многие теплолюбивые жители зоопарка уже переехали, поход в это место точно запомнится и детям, и взрослым. По выходным городской зоопарк работает с 9:00 до 20:30.  


 

Погрузиться в искусство тату

Пушкинский музей в Москве представляет уникальный проект с довольно простым названием – «Тату». Виртуальную экспозицию украшают почти две сотни работ – они повествуют о развитии этого феномена. Проект успешно заявил о себе во многих мировых музеях (Музей на набережной Бранли имени Жака Ширака, Королевский музей Онтарио, Филдовский музей естественной истории, Музей естественной истории Лос-Анджелеса, Музей изящных искусств Гаосюна). В представленную в Пушкинском экспозицию добавили и интересные предметы из российских музеев и частных коллекций. Чтобы оценить их, никуда ехать не нужно, выставка проходит онлайн. 

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Вечер с «Психом»

Отличный план для вечера в хорошей компании. Драматический сериал «Псих» Федора Бондарчука взорвал сеть – зрители с нетерпением ждут выхода новых серий. Картина, конечно, тяжеловата, но есть о чем задуматься. Главный герой Олег – московский психотерапевт. К нему в очередь выстраиваются богатенькие клиенты центрального округа Москвы. Только в последнее время Олегу все это совсем не в радость. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. С такими проблемами он помогает справляться пациентам, но не себе. Правду не знает никто…Но главная загадка в том, куда пропала его жена, которой нет уже 384 дня… 

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