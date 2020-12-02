Выставка создателя аналога креста Евфросинии Полоцкой откроется в Минске

В Национальном художественном музее сегодня открывается персональная юбилейная выставка известного белорусского художника Николая Кузьмича «Byzantium», сообщает пресс-центр музея.
Гости смогут оценить уникальные работы живописца в технике древневизантийской эмали (он единственный, кто работает в стране в такой технике) – иконы, образки, медальоны, выполненные им за последние несколько лет.
Николай Кузьмич вошел в историю Беларуси, когда восстановил одну из национальных святынь – Крест Евфросинии Полоцкой, сегодня хранящийся в церкви Святой Евфросинии Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке. Через несколько лет он сотворил ставротеку (хранилище для креста) и раку для мощей Евфросинии Полоцкой.
Творчество мастера оценили по достоинству. Он – заслуженный деятель искусств Беларуси, кавалер орденов Франциска Скорины, Русской православной церкви во имя святого равноапостольского великого князя Владимира и Креста Святой Евфросинии Полоцкой, награжден медалью князя Константина Острожского и другими важными наградами.
Николая Кузьмича называют Лазарем Богшей нашего времени.
Фото: Национальный художественный музей Беларуси
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