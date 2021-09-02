Выставка «Про100 помогаем» в витебской ратуше рассказывает о деятельности Красного Креста с XIX века по настоящее время

Белорусское Общество Красного Креста отмечает 6 сентября вековой юбилей. О столетнем служении людям сотрудников этой организации на территории Витебской области можно узнать на выставке «Про100 помогаем», которая разместилась в Витебском областном краеведческом музее.

Представленные экспонаты запечатлели примеры истинного гуманизма, милосердия и самоотверженности, с которыми сотрудники Белорусского Общества Красного Креста помогали людям на разных этапах истории от момента его создания до наших дней. Русско-японская и Первая мировая война, гражданская и Великая Отечественная, послевоенная разруха – Красный Крест всегда был на передовой. Благодаря стараниям медсестер спасены тысячи жизней.

На выставке можно узнать об основателях международного движения Красного Креста Анри Дюнане и Гюставе Муанье, о первой исследовательнице и основоположнице сестринского дела Флоренс Найтингейл, о деятельности организации на территории современной Беларуси с 1867 года.





Отдельное место в экспозиции отдано предметам, рассказывающим об истории Витебской общины сестер милосердия, созданной в 1876 году и существовавшей более двух десятков лет. Ее выпускницы несли службу не только в учреждениях общины, но и выезжали на борьбу с эпидемиями, их откомандировывали в гражданские больницы и в военные госпитали. За самоотверженность, бесстрашие и мужество нередко витебские сестры милосердия удостаивались наград.

Одна из наших землячек – участница Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Зинаида Туснолобова-Марченко – стала третьей советской медсестрой и первой в Беларуси, удостоенной медали имени Флоренс Найтингейл – высшей награды для медицинских сестер и братьев во всем мире.





В 1964 году была сформирована медико-социальная служба Белорусского Красного Креста, работники которой и сегодня ухаживают за одинокими пожилыми и тяжелобольными людьми.

Еще одно направление работы Белорусского Общества Красного Креста на современном этапе – благотворительная и подвижническая деятельность. Помощь жертвам вооруженных конфликтов, террористических актов, пострадавшим от стихийных бедствий, аварий и техногенных катастроф, беженцам и неимущим – об этом тоже рассказывают экспонаты выставки, как и о работе по профилактике опасных болезней, в частности туберкулеза и ВИЧ-СПИДа.





На выставке немало уникальных архивных предметов. Фотографии, документы, открытки, аптекарская посуда, награды, марки, плакаты, агитационная и просветительная литература и другие экспонаты не только из фондов Витебского областного краеведческого музея и архивов Витебской областной организацией Белорусского Общества Красного Креста, но также предоставлены Национальной библиотекой Беларуси, Витебской областной библиотекой, Российской государственной библиотекой, Государственным архивом Витебской области, Национальным историческим архивом Беларуси, Полоцким Национальным историко-культурным музеем-заповедником и О.Л. Помалейко. Посмотреть есть что.

Несмотря на почтенный возраст, Красный Крест идет в ногу со временем, и сегодня основная его сила – это волонтеры. Любой желающий может пополнить их ряды. Затем добровольцы должны пройти специальную подготовку по оказанию помощи или принять участие в интерактивных занятиях. Кстати, на выставке также функционировали интерактивные площадки по первой помощи, здоровому образу жизни.





Как отметил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, о важности и востребованности этого института гуманизма говорит то, что, несмотря на смену эпох, Красный Крест, созданный при российской императрице, работает и по сей день. У истоков этой организации стояли неравнодушные люди. Такие же сотрудники и волонтеры помогают и сегодня людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Председатель Витебской областной организации БОКК Галина Желанова сообщила, что по окончании выставки в ратуше экспозиция переедет в СШ № 45 Витебска, где уже 13 лет работает музей Красного Креста.





























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