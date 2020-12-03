Выставка "Всемирно известный композитор Людвиг ван Бетховен", посвященная 250-летию с его дня рождения, принимает посетителей в нотно-научной библиотеке Белорусской государственной академии музыки, сообщает БЕЛТА.
Фото: pixabay.com
В экспозицию вошли нотные издания известных сочинений Бетховена для фортепиано, партитуры симфонических произведений, вокальные произведения, сборники документальных материалов, научные исследования и статьи. Представлены и фотодокументы, CD-диски и грампластинки с фортепианными и симфоническими произведениями композитора в исполнении прославленных мастеров.
– Жизненный путь этого легендарного человека был довольно сложный. Семейные проблемы, обостряющаяся глухота, непринятие обществом – все это коренным образом повлияло на формирование его личности. Бетховен прошел все жизненные испытания, не теряя силу духа. При этом он создавал шедевры, наполненные созидательной энергией и верой в людей и высокие идеалы гуманизма. Вряд ли сегодня кто-то не слышал о его "Für Elise", "Лунной сонате", мелодии "An die Freude" из четвертой части Девятой симфонии. Это своего рода шлягеры, с которых и начинается процесс погружения в завораживающий мир классики, – отметили организаторы.
Выставка продлится до 10 января 2021 года.
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Выставка к 250-летию со дня рождения Бетховена проходит в Академии музыки
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