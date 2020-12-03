Выставка к 250-летию со дня рождения Бетховена проходит в Академии музыки

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В экспозицию вошли нотные издания известных сочинений Бетховена для фортепиано, партитуры симфонических произведений, вокальные произведения, сборники документальных материалов, научные исследования и статьи. Представлены и фотодокументы, CD-диски и грампластинки с фортепианными и симфоническими произведениями композитора в исполнении прославленных мастеров.– отметили организаторы.Выставка продлится до 10 января 2021 года.