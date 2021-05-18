Высший Евразийский экономический совет рассмотрит 15 вопросов

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БЕЛТА

По словам Ии Малкиной, главам государств будет представлена информация о результатах работы по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза, результатах мониторинга исполнения странами Союза Правил регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности.Ожидается, что члены Высшего совета рассмотрят основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов на 2021–2022 годы, перечень мер, направленных на унификацию законодательства государств ЕАЭС в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений.