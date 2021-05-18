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Высший Евразийский экономический совет рассмотрит 15 вопросов

21 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. В повестке – 15 вопросов. Об этом во время онлайн брифинга сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

Фото из архива БЕЛТА

- Главы государств Евразийского экономического союза рассмотрят подходы к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа Союза и вопрос установления тарифа на транспортировку газа из третьих стран для внутреннего потребления. Также в повестке - сотрудничество стран Союза в сфере производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения.

По словам Ии Малкиной, главам государств будет представлена информация о результатах работы по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза, результатах мониторинга исполнения странами Союза Правил регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности.

- Также глав государств проинформируют о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС, состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах по пресечению нарушений.

Ожидается, что члены Высшего совета рассмотрят основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов на 2021–2022 годы, перечень мер, направленных на унификацию законодательства государств ЕАЭС в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений.
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