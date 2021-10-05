Высокую смертность от коронавируса в России связали с недостаточным уровнем вакцинации

Высокий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России вызывает обеспокоенность в Кремле. Правительство РФ считает, что значительное число летальных исходов от COVID-19 связано с недостаточным уровнем вакцинирования населения, информирует ТАСС.
– Действительно, цифры (текущие показатели смертности от COVID-19. – Прим. ТАСС) очень плохие, это вызывает обеспокоенность. А главная причина – это недостаточный уровень вакцинированных, – обратил внимание пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
По его словам, COVID-19 становится злее, а уровень вакцинации недостаточный. При этом тяжело болеют и умирают от коронавируса пациенты, которые от прививки отказались.
Отмечается, что Кремль положительно относится ко всем мерам, которые способствуют росту понимания гражданами необходимости вакцинации.
– Здесь хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания о необходимости вакцинации, – резюмировал Дмитрий Песков.