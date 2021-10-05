Высокую смертность от коронавируса в России связали с недостаточным уровнем вакцинации

(текущие показатели смертности от COVID-19. –обратил вниманиеПо его словам, COVID-19 становится злее, а уровень вакцинации недостаточный. При этом тяжело болеют и умирают от коронавируса пациенты, которые от прививки отказались.Отмечается, что Кремль положительно относится ко всем мерам, которые способствуют росту понимания гражданами необходимости вакцинации.– резюмировал Дмитрий Песков.