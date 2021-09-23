Высокие темпы роста экспорта, сотрудничество с Россией и спокойная обстановка на предприятиях: Пархомчик рассказал детали доклада Президенту

– По результатам восьми месяцев предприятия Министерства промышленности выполняют все доведенные показатели, притом демонстрируют очень высокие темпы роста экспорта (138–139 процентов). Нет никаких сомнений, что эта динамика сохранится и по результатам девяти месяцев.





Министр добавил, что Президент поручал несмотря на все сложности сохранить уровень производства, уровень экспорта не ниже показателей первого полугодия:

– За второе полугодие мы должны практически удвоить результаты работы промышленных предприятий страны. У нас нет никаких сомнений, что мы с поставленной задачей справимся.

Отвечая на вопрос о расширении рынков сбыта, Петр Пархомчик признался – то, что делают европейские партнеры, неприятно. Однако это является своеобразным толчком и возможностью для предприятий обратить более пристальное внимание на импортозамещение, технические решения, диверсификацию:

– Сегодня наши конструкторские школы решают такие задачи. Я не хотел бы раскрывать сейчас наши технические планы, но мы будем удивлять. Нет никакого сомнения, что с этими санкциями промышленные предприятия Беларуси справятся.

Одно из актуальных направлений работы – сотрудничество с Россией. По словам министра, темп роста отгрузок нашим партнерам по этому году уже составляет 152 процента:

– Успешно продаются трактора, комбайны, холодильники, телевизоры и другая белорусская продукция. Самое главное, те карты (союзные программы по углубленной интеграции. – Прим. ред.), которые мы согласовали, позволяют преодолевать преграды, которые появляются на пути.

Не менее интересен для Беларуси и Африканский регион. Так, в прошлом году в Зимбабве собирались комбайны, техника МАЗ, пожарные машины, трактора – всего около 800 единиц на сумму 30 миллионов долларов.

– В этом году практически удвоим поставки нашей техники на этот рынок. В декабре по поручению Президенту опять вылетаю в Зимбабве для того, чтобы подготовить план работы на 2022 год, – уточнил Петр Пархомчик.

Касаясь ситуации на предприятиях, министр подчеркнул, что никаких забастовок нет:

– Предприятия работают в штатном режиме, информация, которая появляется в каких-то телеграм-каналах, не касается наших предприятий. Обстановка напряженная лишь в части выполнения поставленных задач и планов. В эти выходные мы отмечаем профессиональный праздник, приглашаем посетить предприятия, воочию все увидеть. Промышленность продолжает конструктивно развиваться.

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