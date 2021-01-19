Высокие двери и «театр света»: дизайнер рассказала, как делать ремонт в 2021-м

Дизайнер и архитектор Екатерина Росько в своем YouTube-канале рассказала, на каких трендах и тенденциях нужно делать акцент в ремонте, чтобы превратить свое жилье в стильное, элегантное и утонченное место.
Фото: pixabay.com
Свой рассказ эксперт начала с важных и фундаментальных моментов.
–Чтобы создать интересную композицию, я советую установить высокие двери. Это сейчас очень модно. Раньше их стандартная высота была примерно 2,1 м, сейчас можно рискнуть и попробовать взять высоту 2,3 – 2,4. А для элегантности можно исключить обрамление – тогда дверной проем будет смотреться необычно и удивлять ваших гостей, – посоветовала она.
Шкафы-купе, по мнению дизайнера, теперь тоже не нуждаются в алюминиевом обрамлении: это вчерашний день. А вот сочетание зеркала и дерева без каких-либо рамок добавит интерьеру гармонии и плавности.
Важной составляющей являются окна и их оформление. Знающие толк в дизайне люди уже давно отказались от белых рам. Предпочтение сейчас отдается изделиям из алюминия и темного дерева. В подборе фурнитуры Екатерина Росько также рекомендует уходить от банальных пластмассовых решений и не боятся экспериментов.
Фото: pinterest.ru
Как известно, свет в комнатах уже давно перестал выполнять только утилитарную функцию. Теперь световые элементы стали неотъемлемой частью стильного дома.
– Я сторонник целого «театра света». Думаю, здесь нельзя переборщить. Поиграйте с разными группами света. Сейчас очень популярно подсвечивать отдельные места. К примеру, можно обозначить подсветкой плинтус. При таком решении ваш интерьер будет буквально отрываться от земли, – дала совет дизайнер.
Фото: pol-exp.com
Говоря о напольном покрытии, эксперт упомянула крупную бесшовную плитку из натурального камня. Можно и остановиться на качественной имитации мрамора. В выборе оформления покрытия Екатерина Росько рекомендует обратить внимание на золотые, серебряные и бронзовые элементы. Можно также сделать интересную геометрию, поиграть с потолком и повторить такие элементы на полу.
В оформлении ванной комнаты, уверена эксперт, следует сфокусироваться на раковине. Сейчас тренды уходят в сторону широких и максимально плоских раковин. Такое минималистическое решение сделает комнату утонченной.
Фото: pol-exp.com
– И, конечно, не могу не сказать про систему умный дом. Это непросто технически, но, как вариант – установить «помощников» частично, – пояснила она.
Эстетической гармонии, по мнению дизайнера, можно добиться, если обыграть (допустим, с помощью света) некоторые элементы – картины, фотографии, торшеры или даже углы.
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Высокие двери и «театр света»: дизайнер рассказала, как делать ремонт в 2021-м
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