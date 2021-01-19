Высокие двери и «театр света»: дизайнер рассказала, как делать ремонт в 2021-м

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pixabay.com

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pinterest.ru

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pol-exp.com

Фото:

pol-exp.com

Свой рассказ эксперт начала с важных и фундаментальных моментов.– посоветовала она.Шкафы-купе, по мнению дизайнера, теперь тоже не нуждаются в алюминиевом обрамлении: это вчерашний день. А вот сочетание зеркала и дерева без каких-либо рамок добавит интерьеру гармонии и плавности.Важной составляющей являются окна и их оформление. Знающие толк в дизайне люди уже давно отказались от белых рам. Предпочтение сейчас отдается изделиям из алюминия и темного дерева. В подборе фурнитуры Екатерина Росько также рекомендует уходить от банальных пластмассовых решений и не боятся экспериментов.Как известно, свет в комнатах уже давно перестал выполнять только утилитарную функцию. Теперь световые элементы стали неотъемлемой частью стильного дома.– дала совет дизайнер.Говоря о напольном покрытии, эксперт упомянула крупную бесшовную плитку из натурального камня. Можно и остановиться на качественной имитации мрамора. В выборе оформления покрытия Екатерина Росько рекомендует обратить внимание на золотые, серебряные и бронзовые элементы. Можно также сделать интересную геометрию, поиграть с потолком и повторить такие элементы на полу.В оформлении ванной комнаты, уверена эксперт, следует сфокусироваться на раковине. Сейчас тренды уходят в сторону широких и максимально плоских раковин. Такое минималистическое решение сделает комнату утонченной.– пояснила она.Эстетической гармонии, по мнению дизайнера, можно добиться, если обыграть (допустим, с помощью света) некоторые элементы – картины, фотографии, торшеры или даже углы.