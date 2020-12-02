Если вы в поисках атмосферных рождественских фильмов – вы его нашли. Только придется еще немного подождать. Премьера в России состоится 24 декабря этого года.
Джеймс не любил Рождество, пока в его жизни не появился кот Боб. Пушистый проказник перевернул жизнь парня и раздел ее на «до» и «после». Питомец сотворил настоящее чудо и заставил каждого поверить, что даже если в кармане ни гроша и твой город лишен электричества, это не повод отменять такой важный зимний праздник!
Режиссер – Чарльз Мартин Смит. В фильме сыграли Люк Тредэвэй, Анна Уилсон-Джонс, Нина Вадиа и, конечно же, кот Боб.
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Вышел русский трейлер фильма "Рождество кота Боба"
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