Вышел русский трейлер фильма "Рождество кота Боба"

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Это милая, теплая и довольно смешная рождественская экранизация. Она идеальна для просмотра в кругу семьи.Джеймс не любил Рождество, пока в его жизни не появился кот Боб. Пушистый проказник перевернул жизнь парня и раздел ее на «до» и «после». Питомец сотворил настоящее чудо и заставил каждого поверить, что даже если в кармане ни гроша и твой город лишен электричества, это не повод отменять такой важный зимний праздник!Режиссер – Чарльз Мартин Смит. В фильме сыграли Люк Тредэвэй, Анна Уилсон-Джонс, Нина Вадиа и, конечно же, кот Боб.