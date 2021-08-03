Вышел новый трейлер фильма "Веном-2"

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В главных ролях: Том Харди и Вуди Харрельсон. Режиссером второго "Венома" выступил Энди Серкис.Первый фильм про Венома с Томом Харди зрители увидели в 2018 году. Он собрал в мировом прокате более $ 856 млн.Веном – персонаж комиксов Marvel, инопланетный симбиот, который нуждается в носителе. Единение с симбиотом дает его владельцу сверхчеловеческие возможности.