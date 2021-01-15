Троих белорусов задержала полиция Бранденбурга, когда они похищали BMW. Один их них на этом авто протаранил полицейский кордон и направился в лес, чтобы скрыться. Полиция задействовала вертолет, служебных собак и задержала беглеца. Соучастников взяли на машинах сопровождения. Они прикрывали угнанный кроссовер.
Скриншот YouTube-видео
Задержанными оказались ранее не судимые безработные жители Калинковичей 1990–1997 годов рождения. Оперативники установили, что с сентября прошлого года и до задержания молодые люди успели похитить в Германии 20 авто общей стоимостью более миллиона евро. Машины сбывали в странах Евросоюза и СНГ. В транспортных средствах фигурантов обнаружили специальные технические устройства, так называемые «удочки», с помощью которых совершаются хищения современных автомобилей.
– Задержание стало возможным благодаря взаимодействию немецких правоохранителей с ГУБОПиК МВД Беларуси, сотрудники которого передали информацию об участниках преступной группы коллегам в Германию, – сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
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Выходцы из Калинковичей украли в Германии 20 легковушек общей стоимостью более миллиона евро
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