Выходцы из Калинковичей украли в Германии 20 легковушек общей стоимостью более миллиона евро

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Задержанными оказались ранее не судимые безработные жители Калинковичей 1990–1997 годов рождения. Оперативники установили, что с сентября прошлого года и до задержания молодые люди успели похитить в Германии 20 авто общей стоимостью более миллиона евро. Машины сбывали в странах Евросоюза и СНГ. В транспортных средствах фигурантов обнаружили специальные технические устройства, так называемые «удочки», с помощью которых совершаются хищения современных автомобилей.– сообщает