Выход из экономической рецессии, наращивание взаимной и внешней торговли: Петришенко назвал важнейшие задачи, стоящие перед СНГ

Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко сегодня принял участие в заседании Экономического совета Содружестве Независимых Государств. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского Правительства.
В ходе обмена мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в СНГ Игорь Петришенко заявил, что важнейшими задачами, стоящими перед Содружеством на текущем этапе, является принятие действенных мер по выходу из экономической рецессии, наращиванию взаимной и внешней торговли, восстановлению нормальных деловых контактов и трудовой миграции.
– Уверен, этих целей мы сможем легче достичь при большей координации и объединении наших усилий, – сказал он.
Для взаимодействия на ближайшую перспективу заместитель Премьер-министра выделил три важнейших приоритета: экономика, здравоохранение, безопасность. Также Игорь Петришенко считает чрезвычайно важным сконцентрироваться на выполнении Плана мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.
– Ожидаем заметного эффекта от реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества, Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества и Приоритетных направлений сотрудничества в сфере транспорта, – сказал Игорь Петришенко.
Заместитель Премьер-министра обратил внимание, что актуальной остается задача устранения барьеров в торговле в рамках Содружества, обеспечение на пространстве СНГ полномасштабного режима свободной торговли товарами, облегчение административных процедур для торговли и ведения бизнеса, промышленная кооперация, углубление сотрудничества в области инвестиций, инноваций, транспорта и других сферах.
– Когда другие страны закрываются, когда международную торговлю вновь накрывает волна протекционизма, мы, партнеры по СНГ, наоборот, должны как зеницу ока беречь созданную в Содружестве зону свободной торговли, – добавил Игорь Петришенко.
Белорусская сторона также считает целесообразным рассмотреть возможность начать работу по поэтапной унификации правовой базы СНГ с наиболее востребованными, передовыми актами Евразийского экономического союза и лучшими мировыми практиками интеграционного сотрудничества.
– Предлагаем Исполнительному комитету СНГ тщательно изучить этот вопрос, в том числе с привлечением Евразийской экономической комиссии, и направить государствам – участникам СНГ конкретные предложения, – сказал заместитель Премьер-министра.
Фото из архива БЕЛТА
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Выход из экономической рецессии, наращивание взаимной и внешней торговли: Петришенко назвал важнейшие задачи, стоящие перед СНГ
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