Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 1,2 тысячи фур

На границе Беларуси с Евросоюзом (по данным на 8:00 25 августа) образовалась очередь более чем из 1,2 тысячи грузовых автомобилей. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Госпогранкомитета.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" выезда ожидают более десяти большегрузов.
Въезда в Литву у пункта пропуска "Видзы" ожидают более 60 фур, "Котловка" – 180, "Каменный Лог" – более 280, "Бенякони" – свыше 190, "Привалка" – более 300.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" наблюдается очередь более чем из 150 фур, "Берестовица" – свыше 40.
Напоминаем, что за обстановкой на границе в режиме онлайн можно следить на сайте ГПК.