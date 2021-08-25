Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 1,2 тысячи фур

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" выезда ожидают более десяти большегрузов.Въезда в Литву у пункта пропуска "Видзы" ожидают более 60 фур, "Котловка" – 180, "Каменный Лог" – более 280, "Бенякони" – свыше 190, "Привалка" – более 300.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" наблюдается очередь более чем из 150 фур, "Берестовица" – свыше 40.Напоминаем, что за обстановкой на границе в режиме онлайн можно следить на сайте ГПК.