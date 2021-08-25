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Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 1,2 тысячи фур

На границе Беларуси с Евросоюзом (по данным на 8:00 25 августа) образовалась очередь более чем из 1,2 тысячи грузовых автомобилей. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Госпогранкомитета.


На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" выезда ожидают более десяти большегрузов. 

Въезда в Литву у пункта пропуска "Видзы" ожидают более 60 фур, "Котловка" – 180, "Каменный Лог" – более 280, "Бенякони" – свыше 190, "Привалка" – более 300.

На польском направлении перед  пунктом пропуска "Брузги" наблюдается очередь более чем из 150 фур, "Берестовица" – свыше 40.

Напоминаем, что за обстановкой на границе в режиме онлайн можно следить на сайте ГПК. 
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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