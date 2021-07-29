На 14:00 29 июля на границе с Евросоюзом выезда ожидают более 1,4 тысячи фур. Это следует из данных Госпогранкомитета.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" образовалась очередь более чем из тридцати большегрузов, в "Урбанах" их количество больше сотни.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 110 фур, "Котловка" – 300, "Каменный Лог" – более 390, "Бенякони" – свыше 230, "Привалка" – более 300.
На белорусско-польской границе очередей не наблюдается.
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Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,4 тысячи фур
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