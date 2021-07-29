Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,4 тысячи фур

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" образовалась очередь более чем из тридцати большегрузов, в "Урбанах" их количество больше сотни.Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 110 фур, "Котловка" – 300, "Каменный Лог" – более 390, "Бенякони" – свыше 230, "Привалка" – более 300.На белорусско-польской границе очередей не наблюдается.