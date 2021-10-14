Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 2,1 тысячи фур

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" образовалась очередь более чем из 130 грузовиков, "Урбаны" – свыше 170.Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ждет более 150 большегрузов, "Котловка" – 350, "Каменный Лог" – более 200, "Бенякони" – свыше 170, "Привалка" – более 250 большегрузов.На белорусско-польском рубеже перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более двух сотен фур, "Берестовица" – более 280, "Козловичи" – свыше 200 грузовых транспортных средств.