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Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 2,1 тысячи фур

На границе Беларуси со странами Евросоюза, по данным на шесть утра, выезда ожидает более 2,1 тысячи фур. Это следует из информации, опубликованной на официальном сайте Госпогранкомитета.


На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" образовалась очередь более чем из 130 грузовиков, "Урбаны" – свыше 170.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ждет более 150 большегрузов, "Котловка" – 350, "Каменный Лог" – более 200, "Бенякони" – свыше 170, "Привалка" – более 250 большегрузов.

На белорусско-польском рубеже перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более двух сотен фур, "Берестовица" – более 280, "Козловичи" – свыше 200 грузовых транспортных средств. 
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Фото: Павел БОГУШ
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