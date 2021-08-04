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Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,1 тысячи фур

По данным на 12:00 4 августа в очереди на границе Беларуси с Евросоюзом стоят более 1,1 тысячи грузовиков. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

Архивное фото

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" выезда ожидают более 80 грузовиков, "Урбаны" – свыше 140.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 40 большегрузов, "Котловка" – 150, "Каменный Лог" – более 240, "Бенякони" – свыше 230, "Привалка" – более 190.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более сорока фур. 
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