Выборы Президента Беларуси состоялись

Явка избирателей составила 84,05%

ЦИК озвучил предварительные итоги подсчета голосов в некоторых районах

Обнародованы итоги национального экзитпола

Новый соцопрос Ecoom подтвердил высокий уровень поддержки Александра Лукашенко – 78,9%

Явка избирателей на президентских выборах по состоянию на 20:00 составила 84,05%, сообщили в Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов. В Брестской области проголосовали 91,97% избирателей от общего числа включенных в списки по данному региону, в Витебской – 82,73%, Гомельской – 89,81%, Гродненской – 88,81%, Минской – 84,53%, Могилевской – 90,44%, а в столице – 66,10%."В Минске посчитался Ленинский район, но это без заграничных участков, они приписаны к этому району и должны отчитаться 10 августа к 15 часам. В Ленинском районе приняло участие более 64% избирателей. За Лукашенко проголосовало почти 67%, за Тихановскую – почти 15%, на третьем месте – против всех (8,5%)", – сказала Лидия Ермошина.Что касается Брестской области, то по четырем районах глава ЦИК назвала явку 95,7%. Это Дрогичинский, Жабинковский, Каменецкий, Малоритский районы, здесь проголосовало 85 837 избирателей. По ее данным, Лукашенко набирает почти 79,69%, Тихановския – 3,8%, против всех –1,28%.Молодежной лабораторией социологических исследований РСОО "БКМО" по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Республике Беларусь был проведен национальный экзитпол (опрос на выходе из избирательных участков) на состоявшихся выборах Президента Республики Беларусь.Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка – многоступенчатая, комбинированная.Согласно экзитполу Молодежной лаборатории кандидаты продемонстрировали следующие результаты: Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным экзитпола, проголосовали 9,2% избирателей.Социологический опрос Ecoom, проведенный 9 августа 2020 года по заказу ЗАО «Второй национальный телеканал» методом телефонного опроса, свидетельствует о высоком уровне поддержки действующего Главы государства. Республиканская выборка составила 2817 респондентов, статистическая погрешность не превысила 2,5–4%.