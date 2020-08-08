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  2. Выборы-2020: национальные наблюдатели встретились с коллегами от МПА СНГ

Выборы-2020: национальные наблюдатели встретились с коллегами от МПА СНГ

Сегодня в Минске состоялась встреча группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) с представителями белорусских общественных организаций, осуществляющих национальное наблюдение за выборами.

Во встрече приняли участие представители Федерации профсоюзов Беларуси, Республиканского общественного объединения «Белая Русь» и Белорусского республиканского союза молодежи.

Как рассказала журналистам перед встречей ее участница, аккредитованная наблюдателем при ЦИК, председатель Центральной контрольной комиссии БРСМ Екатерина Петрашкевич, процесс голосования на избирательных участках Беларуси организован в полном соответствии с Избирательным кодексом:

- Мне даже кажется, что больше внимания оказывается самим избирателям - их дополнительно приветствуют, для их блага дежурят медицинские работники. Ребята, которые сегодня работают в том числе наблюдателями, отмечают, что процесс организован в соответствии с требованиями законодательства в стране.

Говоря об уже выявленных в ходе досрочного голосования нарушениях, Екатерина Петрашкевич отметила:

- Есть случаи, когда люди, будучи выдвинутыми наблюдателями, целенаправленно приходят на избирательные участки, имея с собой заранее заготовленные жалобы. Такие случаи имеют место быть.

Работают на участках для голосования и более 3.800 волонтеров от БРСМ. Екатерина Петрашкевич пояснила:

- Это ребята, которые будут помогать людям, нуждающимся в такой помощи - малоподвижным, инвалидам по зрению. Но, конечно же, ни в коем случае не помогать в плане заполнения бюллетеня.

В ходе встречи обсуждалась деятельность общественных организаций по наблюдению за выборами Президента Беларуси, работа общественных приемных кандидатов, процесс регистрации национальных наблюдателей, порядок их работы на избирательных участках - как в период досрочного голосования, так и в основной день голосования 9 августа.

Группа наблюдателей от МПА СНГ осуществляет свою деятельность в составе Миссии наблюдателей от СНГ. В составе этой группы - депутаты, представители высших законодательных органов власти, дипломатические работники, а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников МПА СНГ.

Как сообщается на сайте ЦИК, по состоянию на 6 августа 2020 года аккредитовано 50 наблюдателей от МПА СНГ. Всего на эту дату получили аккредитацию 248 иностранных (международных) наблюдателей.

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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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