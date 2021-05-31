Белорусский республиканский союз молодежи дал старт онлайн-голосованию в конкурсе грации и таланта «Королева студенчества – 2021», очный финал которого состоится 3 июня в Минске.
Отдать голос за наиболее понравившуюся конкурсантку можно в официальных пабликах БРСМ в Telegram, ВКонтакте либо Instagram (@brsm_by), оставив номер участницы в комментариях к посту о ней.
Итоги онлайн-голосования будут подведены 3 июня в 16:30. Победительница, набравшая наибольшее число лайков, удостоится награды в отдельной номинации – «Королева студенчества оnline».
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Выбери свою «Королеву студенчества – 2021»: БРСМ запустил онлайн-голосование
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