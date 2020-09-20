Накануне у столичного Комаровского рынка прошла женская акция «Блестящий марш». По замыслам организаторов, мероприятие должно была стать самым блестящим в прямом смысле слова, сообщили в эфире телеканала Беларусь 1.
Участницы планировали ослеплять яркой одеждой, блестками и не менее яркими транспарантами. Сбылись ли планы и как прошел субботний день – смотрите в видео.
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«Вы мне противны», или Как прошел «блестящий марш» в Минске
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