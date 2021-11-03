ВВС Израиля нанесли ракетный удар по району близ Дамаска

По словам представителя армии Сирии, Израиль нанес удар на рассвете. В результате атаки был причинен "ограниченный материальный ущерб".Напомним, 30 октября четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми ракетами Delilah по объектам ПВО САР, находящимся в 20 км западнее и в 12 км северо-западнее Дамаска. Тогда в результате атаки с воздуха ранения получили двое сирийских военнослужащих.