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ВВС Израиля нанесли ракетный удар по району близ Дамаска

Израильские ВВС нанесли ракетный удар по району Закия в пригороде Дамаска. Об этом информирует агентство SANA.

По словам представителя армии Сирии, Израиль нанес удар на рассвете. В результате атаки был причинен "ограниченный материальный ущерб".

Напомним, 30 октября четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми ракетами Delilah по объектам ПВО САР, находящимся в 20 км западнее и в 12 км северо-западнее Дамаска. Тогда в результате атаки с воздуха ранения получили двое сирийских военнослужащих.
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