Ввод жилья в Беларуси в январе – октябре увеличился на 6,9 процента

В Национальном статистическом комитете проинформировали, что организации всех форм собственности построили 35,3 тысячи квартир.Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 млн 176,1 тыс. кв. м (это 38,2 процента всего введенного жилья).Из введенного жилья для очередников с использованием государственной поддержки построено 889,8 тыс. кв. м.В сельских населенных пунктах введено 965,3 тыс. кв. м, или 31,3% ввода по стране.