В Беларуси в январе – октябре текущего года введено в эксплуатацию 3,08 миллиона квадратных метров жилья. Это на 6,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет БЕЛТА.
В Национальном статистическом комитете проинформировали, что организации всех форм собственности построили 35,3 тысячи квартир.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 млн 176,1 тыс. кв. м (это 38,2 процента всего введенного жилья).
Из введенного жилья для очередников с использованием государственной поддержки построено 889,8 тыс. кв. м.
В сельских населенных пунктах введено 965,3 тыс. кв. м, или 31,3% ввода по стране.
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Ввод жилья в Беларуси в январе – октябре увеличился на 6,9 процента
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ