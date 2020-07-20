Ввод в эксплуатацию жилья в Беларуси в первом полугодии увеличился на 4 процента

Организации всех форм собственности построили 20,7 тыс. квартир.Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 681,4 тыс. кв. м, или 38,4 процента от общего объема введенного в строй жилья.Из общего объема введенного в эксплуатацию жилья для очередников с использованием государственной поддержки построено 515,3 тыс. кв. м.В сельских населенных пунктах введено в строй 530,3 тыс. кв. м жилья, или 29,9 процента от общего ввода по стране.Для многодетных семей введено в строй 350,8 тыс. кв. м общей площади жилья.