Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир 15 мая выбросил столб пепла на 2,3 километра, пишет РИА Новости.
Фото ГУ МЧС России по Сахалинской области
В пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области отметили, что пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 5 километров.
В ведомстве также отметили, что угрозы для жизнедеятельности населения нет. Пеплопад в регионе не наблюдался, запах сероводорода не ощущался.
Выбросы на Эбеко можно назвать регулярными: они продолжаются с 2016-го. Крупнейший из них зафиксировали в 2018 году.
Высота вулкана – 1156 метров.
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Вулкан на Курилах выбросил столб пепла более чем на два километра
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