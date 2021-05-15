Вулкан на Курилах выбросил столб пепла более чем на два километра

Фото ГУ МЧС России по Сахалинской области

В пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области отметили, что пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 5 километров.В ведомстве также отметили, что угрозы для жизнедеятельности населения нет. Пеплопад в регионе не наблюдался, запах сероводорода не ощущался.Выбросы на Эбеко можно назвать регулярными: они продолжаются с 2016-го. Крупнейший из них зафиксировали в 2018 году.Высота вулкана – 1156 метров.