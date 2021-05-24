Второй год подряд футбольный Кубок уехал в Борисов

Без инцидентов
Болельщики обеих команд стали подтягиваться к стадиону «Центральный» за несколько часов до матча. Перед входом на арену для них организовали конкурсную развлекательную программу, здесь каждый мог проверить свои знания по истории белорусского футбола. Кстати, именно из-за истории южный полумиллионник был выбран местом проведения финала. По архивным данным, в городе над Сожем 110 лет назад (в 1911 году) был сыгран первый футбольный матч на территории нашей страны. Круглую дату решили отметить знаковым поединком. Однако накала страстей в болельщицкой среде замечено не было, сине-черные и желто-синие шарфы можно было встретить в одной компании.
– Очень дружественная атмосфера, – признается борисовская семья Супрановичей. – Правда, мы очень нервничаем! Ждем сегодня появления на поле сына Никиты. Впервые на финале – очень ответственный поединок! Сейчас должны подъехать еще два автобуса с болельщиками.
У «Ислочи» поддержка оказалась в основном из столицы. Минский строитель Дмитрий Зинкевич не пропускает ни одного матча любимой команды:
– У нас актив, ребят 30, ездим по всей стране. Болеем! Сегодня планируется большой десант – человек 400! «Шахтеру» дали бой, на очереди БАТЭ.
Соперников связывают интересные трансфертные отношения. Тренер борисовчан Виталий Жуковский с 2010 года возглавлял «Ислочь» и только в 2021-м стал у руля «БАТЭ». Его оппонент Артем Радьков лучшие годы игрока провел в составе «желто-синих». Обоим коучам хорошо известны характер и игровая философия команд. Более того, защитник Павел Рыбак зимой сменил Минский район на Борисовский. В итоге, именно он сыграл в этом матче ключевую роль.
На равных
Встреча началась с острых атак «волков», они не только опасно угрожали воротам противника, но эффективно применяли высокий прессинг. В первые 15 минут «желто-синие» играли фактически вторым номером, это хорошо увидели гомельские болельщики, которые гнали овациями «Ислочь» вперед. Однако к середине матча БАТЭ выровнял игру – стали проходить острые комбинации. «Желто-синие» старались использовать всю ширину поля, активно подключая фланги. Соперникам приходилось фолить на быстрых игроках борисовчан. После очередного нарушения последовал навес со стандарта в штрафную. За мяч удачно поборолся защитник Павел Рыбак, адресовал его своему капитану, и Станислав Драгун открыл счет в матче. Финальная часть первой половины игры прошла на встречных курсах – в атакующей борьбе, где более остро действовали опытные игроки из Борисова. После перерыва новичок финала не сломался, а продолжал упорную борьбу на всех участках поля. Счет на 59-й минуте великолепным ударом со штрафного под перекладину сравнял капитан «волков» Дмитрий Комаровский.
Потом сценарий матча стал более нервным. Никто не хотел уступать, но подопечные Жуковского действовали острее. Им снова помог стандарт. Навес после штрафного – и головой победный мяч вколотил Павел Рыбак. «Ислочь» предприняла в финальной стадии настоящий навал, но он не принес результата. Кубок в пятый раз уехал в Борисов.
Послематчевая оценка
Для семикратного чемпиона Беларуси и двукратного обладателя кубка Артема Радькова в этот вечер состоялся фактически тренерский дебют на высоком уровне. Свой финал в качестве рулевого Артем оценил крайне сдержанно (было видно, что он расстроен):
– Провели хороший матч, вы сами все видели. Во втором тайме мы были лучше соперника, не получилось только забить и сравнять счет, но это футбол. У БАТЭ есть исполнители, которые могут доставить мяч в штрафную и завершить атаку, у нас – тоже. Однако у соперника получилось лучше использовать эти эпизоды. Это кубковый финал, и здесь любой нюанс может выйти на первый план. Соперник реализовал, времени у нас оставалось немного. Результат всегда закономерен, поэтому поздравляем команду соперника с победой.
Виталий Жуковский пришел на пресс-конференцию весь мокрый от шампанского. В руках крутил золотую медаль и с трудом сдерживал эмоции от первого трофея в тренерской карьере:
– Непросто обыграть клуб, которому посвятил большую часть своей жизни, который вернул меня в футбол. После гола Комаровского "Ислочь" воспрянула духом. До этого у нас хорошее начало тайма было, но нужно было забивать. Там не хватило сантиметра, там двух – и в итоге сложности. Но в финале сказался опыт. Смотрите, кто сегодня забивал: Драгун, Рыбак, Комаровский. В таких матчах все решает опыт. Я поздравляю своих ребят. Они сделали все, чтобы добыть эту медаль, которую я посвящу своему отцу. Они знают, что она для меня значит, и сегодня были еще больше мотивированы добыть ее для меня. Медаль и кубок завтра, как и обещал, отвезу на могилу отца (напомним, отец Виталия Жуковского умер 18 мая).
Оба тренера отметили отличное качество газона стадиона «Центральный» и атмосферу, созданную болельщиками. Добавить к этому качественную игру и футбольную интригу – в тридцатом розыгрыше Кубка Беларуси поставлена красивая точка.
«Звездным» 30-й финал Кубка Беларуси стал для 37-летнего защитника «БАТЭ» Павла Рыбака. На его счету голевая передача и победный гол. Он оказался и самым опытным игроком на поле, для футболиста в розыгрышах Кубка Беларуси эта игра – 68-я и второй победный финал! В 2019-м Рыбак брал Кубок Беларуси вместе с солигорским «Шахтером».