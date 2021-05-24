Второй год подряд футбольный Кубок уехал в Борисов

«Звездным» 30-й финал Кубка Беларуси стал для 37-летнего защитника «БАТЭ» Павла Рыбака. На его счету голевая передача и победный гол. Он оказался и самым опытным игроком на поле, для футболиста в розыгрышах Кубка Беларуси эта игра – 68-я и второй победный финал! В 2019-м Рыбак брал Кубок Беларуси вместе с солигорским «Шахтером».

Болельщики обеих команд стали подтягиваться к стадиону «Центральный» за несколько часов до матча. Перед входом на арену для них организовали конкурсную развлекательную программу, здесь каждый мог проверить свои знания по истории белорусского футбола. Кстати, именно из-за истории южный полумиллионник был выбран местом проведения финала. По архивным данным, в городе над Сожем 110 лет назад (в 1911 году) был сыгран первый футбольный матч на территории нашей страны. Круглую дату решили отметить знаковым поединком. Однако накала страстей в болельщицкой среде замечено не было, сине-черные и желто-синие шарфы можно было встретить в одной компании., – признается борисовская семья Супрановичей. –У «Ислочи» поддержка оказалась в основном из столицы. Минский строитель Дмитрий Зинкевич не пропускает ни одного матча любимой команды:Соперников связывают интересные трансфертные отношения. Тренер борисовчан Виталий Жуковский с 2010 года возглавлял «Ислочь» и только в 2021-м стал у руля «БАТЭ». Его оппонент Артем Радьков лучшие годы игрока провел в составе «желто-синих». Обоим коучам хорошо известны характер и игровая философия команд. Более того, защитник Павел Рыбак зимой сменил Минский район на Борисовский. В итоге, именно он сыграл в этом матче ключевую роль.Встреча началась с острых атак «волков», они не только опасно угрожали воротам противника, но эффективно применяли высокий прессинг. В первые 15 минут «желто-синие» играли фактически вторым номером, это хорошо увидели гомельские болельщики, которые гнали овациями «Ислочь» вперед. Однако к середине матча БАТЭ выровнял игру – стали проходить острые комбинации. «Желто-синие» старались использовать всю ширину поля, активно подключая фланги. Соперникам приходилось фолить на быстрых игроках борисовчан. После очередного нарушения последовал навес со стандарта в штрафную. За мяч удачно поборолся защитник Павел Рыбак, адресовал его своему капитану, и Станислав Драгун открыл счет в матче. Финальная часть первой половины игры прошла на встречных курсах – в атакующей борьбе, где более остро действовали опытные игроки из Борисова. После перерыва новичок финала не сломался, а продолжал упорную борьбу на всех участках поля. Счет на 59-й минуте великолепным ударом со штрафного под перекладину сравнял капитан «волков» Дмитрий Комаровский.Потом сценарий матча стал более нервным. Никто не хотел уступать, но подопечные Жуковского действовали острее. Им снова помог стандарт. Навес после штрафного – и головой победный мяч вколотил Павел Рыбак. «Ислочь» предприняла в финальной стадии настоящий навал, но он не принес результата. Кубок в пятый раз уехал в Борисов.Дляв этот вечер состоялся фактически тренерский дебют на высоком уровне. Свой финал в качестве рулевого Артем оценил крайне сдержанно (было видно, что он расстроен):Виталий Жуковский пришел на пресс-конференцию весь мокрый от шампанского. В руках крутил золотую медаль и с трудом сдерживал эмоции от первого трофея в тренерской карьере:Оба тренера отметили отличное качество газона стадиона «Центральный» и атмосферу, созданную болельщиками. Добавить к этому качественную игру и футбольную интригу – в тридцатом розыгрыше Кубка Беларуси поставлена красивая точка.