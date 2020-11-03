Прокуратура города Бреста направила в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Кобрина, который поджег и разорвал государственный флаг, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.
Установили, что парень вечером 23 сентября около брестского кинотеатра «Беларусь» участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Юноша демонстрировал пренебрежительное отношение к государственным символам, пытался поджечь флаг зажигалкой. Ему это не удалось, тогда молодой человек решил разорвать флаг.
– О проведении мероприятия обвиняемый узнал из Instagram своего знакомого – с ним и поехал в Брест. Флаг приобрел у друга. Причину своего поступка не объяснил. Пояснил, что поддался влиянию толпы и знакомого. Свои действия рассматривает как необдуманные, – сообщили в прокуратуре.
В отношении парня возбудили уголовное дело по ст. 370 (надругательство над государственными символами) УК. В прокуратуре посчитали предъявленное обвинение обоснованным. Молодого человека оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Несовершеннолетний ранее к административной и уголовной ответственности не привлекался. Он учится на втором курсе среднего специального учебного заведения.
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Второкурсника из Кобрина обвиняют в уничтожении государственного флага
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