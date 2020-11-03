Второкурсника из Кобрина обвиняют в уничтожении государственного флага

Установили, что парень вечером 23 сентября около брестского кинотеатра «Беларусь» участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Юноша демонстрировал пренебрежительное отношение к государственным символам, пытался поджечь флаг зажигалкой. Ему это не удалось, тогда молодой человек решил разорвать флаг.– сообщили в прокуратуре.В отношении парня возбудили уголовное дело по ст. 370 (надругательство над государственными символами) УК. В прокуратуре посчитали предъявленное обвинение обоснованным. Молодого человека оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Несовершеннолетний ранее к административной и уголовной ответственности не привлекался. Он учится на втором курсе среднего специального учебного заведения.