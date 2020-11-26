Вторая волна COVID-19 в Европе: на юге ситуация улучшается, на западе – наоборот

В последнее время показатели заболеваемости и смертности снизились в Испании, но значительно увеличились в Великобритании. В Италии и Франции все не так однозначно, пишет Интерфакс-Украина.
Отмечается, что за последний день в Испании выявили 10 222 случая инфицирования COVID-19 – показатель снизился примерно на 2 тысячи по сравнению с 22 ноября. Также уменьшилось и количество скончавшихся от коронавируса за сутки – умерло 369 человек, а накануне было 537. Кроме того, упал и показатель случаев заболеваемости на 100 тысяч человек.
Что касается Италии, там суточный прирост случаев заражения вырос примерно на 2,5 тысячи. Но при этом за день ушло из жизни 722 человека, что более чем на сотню меньше зафиксированного накануне показателя. Снижается и число пациентов, которых лечат в больницах и отделениях интенсивной терапии.
В Великобритании же, напротив, наблюдается рост случаев инфицирования COVID-19 и смертей от него. За сутки в стране зафиксировали рекордный с начала мая суточный прирост летальных исходов – скончались 696 человек. Для сравнения: 23 ноября показатель был в три раза меньше. К тому же за день выявили более 18 тысяч новых случаев заражения – это почти на 7 тысяч больше показателя 24 ноября.
Растет заболеваемость и вво Франции – за сутки количество инфицированных также выросло более чем на 7 тысяч. Но при этом показатель смертности снизился: от коронавируса за день умер 381 человек (а накануне – 458).
Фото: pixabay.com
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