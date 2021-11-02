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Вторая криптовалюта мира побила рекорд

Стоимость криптовалюты Ethereum приблизилась к отметке 4477 долларов. Цена второй по популярности криптовалюты мира побила исторический рекорд, сообщает Lenta.ru.


По данным CoinMarketCap, сегодня было также зафиксировано некоторое снижение стоимости, она составила 4434 доллара (суточный рост - 2,39 %), рыночная капитализация приближается к 526 миллиардам долларов. Самая популярная криптовалюта - биткоин также укрепляется: стоимость приближается к отметке 63200 долларов. 

29 октября криптовалюта также установила новый максимум: цена Ethereum впервые в истории превысила 4,4 тысячи долларов. В августе разработчики Ethereum представили обновление, трансформировавшее механизм начисления комиссий за транзакции. Часть комиссий, которую ранее получали майнеры как вознаграждение, теперь уничтожается, что должно помочь в борьбе с инфляцией криптовалюты.

Бывший сотрудник инвестиционного банка Goldman Sachs и генеральный директор Real Vision Рауль Пал считает Ethereum более перспективным, чем биткоин, указывая на дефицит предложения. Некоторые участники рынка предполагают, что через несколько лет Ethereum обгонит биткоин по темпам роста. 
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Фото: РЕЙТЕР
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