Вся история страны на 2500 страницах. Издательство «Белорусская наука» рассказало о новом пятитомнике «История белорусской государственности»

Пять томов издания ярко показывают: какова роль предков в разных государственных образованиях, существовавших на территории современной Беларуси, начиная со времен Древней Руси, ВКЛ, Речи Посполитой, Российской империи, СССР и по настоящее время.
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– В третьем томе я впервые представил свои наработки об истории молодежного движения 1920–1930-х гг. Очень долго собирался материал, последние десять лет объединял его, – пояснил на презентации книги во время XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович, который на момент подготовки издания занимал должность директора Института истории НАН Беларуси. – Период радикальных переформирований на территории страны в советское время показывался однобоко, через призму деятельности коммунистической партии. После развала СССР – исключительно с негативной стороны. Мне захотелось разобраться самому. Но все охватить невозможно, и я сконцентрировался на молодежи.
– Во втором томе книге мы охватили в период с конца 18-го, до начала 20-го века, в тот период Беларусь входила в состав Российской империи. Формируя содержание, решили отойти от привычного хронологического изложения информации. А выделили три блока проблем, наиболее важных в осмыслении Белорусской государственности. Первый – государственный правовой статус, далее – развитие белорусской нации и национальной политики, а также вопрос формирования белорусской национальной идеи и национального движения, – отметила заведующая Отделом истории Беларуси конца XVIII – начала XX веков, автор второго тома «Истории Белорусской государственности» Наталья Новик. – Поэтому это издание будет особенно полезно преподавателям истории в высших учебных заведениях и для подготовки школьных пособий.
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Вся история страны на 2500 страницах. Издательство «Белорусская наука» рассказало о новом пятитомнике «История белорусской государственности»
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Фото: Александр КУШНЕР