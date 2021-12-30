Вступило в силу соглашение об открытии генконсульства Беларуси в Гонконге

29 декабря вступило в силу Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики об открытии Генерального консульства Республики Беларусь в Специальном административном районе Гонконг (Сянган), консульский округ которого будет охватывать Специальный административный район Макао (Аомэнь). Об этом сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в Китае.
Кроме Посольства Беларуси в Пекине, в Китае также действуют Генеральные консульства Республики Беларусь в Шанхае, Гуанчжоу и Чунцине.