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  2. Вступило в силу соглашение об открытии генконсульства Беларуси в Гонконге

Вступило в силу соглашение об открытии генконсульства Беларуси в Гонконге

29 декабря вступило в силу Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики об открытии Генерального консульства Республики Беларусь в Специальном административном районе Гонконг (Сянган), консульский округ которого будет охватывать Специальный административный район Макао (Аомэнь). Об этом сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в Китае. 


Кроме Посольства Беларуси в Пекине, в Китае также действуют Генеральные консульства Республики Беларусь в Шанхае, Гуанчжоу и Чунцине. 
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