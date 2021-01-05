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  2. Встречаются чуть ли не в каждом доме: названы четыре главные ошибки в дизайне интерьера

Встречаются чуть ли не в каждом доме: названы четыре главные ошибки в дизайне интерьера

Любой человек стремится облагораживать свой дом, делать его не только более комфортным, но и красивым. Ежегодно дизайнеры и декораторы предлагают массу новых тенденций и приемов, призванных сделать интерьер домов более оригинальным и современным. Однако в погоне за эксклюзивностью нередко допускаются ошибки, которые сводят все старания на нет. О таких ошибках на своем YouTube-канале рассказала дизайнер интерьера Екатерина Попова.

Стилистически неудачно подобранные предметы

Если, например, дом и наружная мебель созданы в природном стиле, за счет чего отлично сочетаются с ландшафтом, то подобное решение должно присутствовать и внутри здания.

– Выбирайте мебель и декор в едином стиле с архитектурой и отделкой жилого пространства, не смешивайте минимализм и классику, если в этом нет специальной задумки и вы не профессиональный дизайнер или декоратор, – подчеркнула дизайнер интерьера.

Неправильные пропорции

По мнению специалиста, все должно быть соразмерным. Поэтому, например, в маленький "кукольный" дом лучше не покупать массивную усадебную мебель. Это же касается дверей, светильников и картин.

– Часто слышу истории о том, как люди идут выбирать мебель в гигантский торговый центр, привозят покупки домой и понимают, что для их крохотной комнаты диван оказался огромным, поглотил все пространство. Поэтому перед покупкой мебели не поленитесь и начертите план с выбранными предметами в вашем интерьере, – отметила Екатерина Попова.

Отсутствие гармонии в интерьере

Не рекомендуется приобретать в дом или квартиру предметы мебели, которые могут выйти из моды лет через 10. В таком случае можно будет сразу заметить, в каком году сделан ремонт.

– При выборе дверей и всего того, что сложно заменить, используйте традиционные решения. Не стоит для фундаментальных вещей выбирать что-то ультрамодное и новое. Возможно, что очень быстро этот новый тренд превратится в антитренд, – рассказала дизайнер интерьера.

Неправильно подобранные светильники

При выборе светильников, как отмечает Екатерина Попова, важно учитывать пропорции:

 Если вы хотите установить подвесную люстру, проанализируйте, не будет ли она мешать вашему взору и не перекроет ли важную деталь, на которой вы думали сделать акцент.

Фото: pixabay.com
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