Встречаются чуть ли не в каждом доме: названы четыре главные ошибки в дизайне интерьера

Стилистически неудачно подобранные предметыЕсли, например, дом и наружная мебель созданы в природном стиле, за счет чего отлично сочетаются с ландшафтом, то подобное решение должно присутствовать и внутри здания.
– Выбирайте мебель и декор в едином стиле с архитектурой и отделкой жилого пространства, не смешивайте минимализм и классику, если в этом нет специальной задумки и вы не профессиональный дизайнер или декоратор, – подчеркнула дизайнер интерьера.
Неправильные пропорцииПо мнению специалиста, все должно быть соразмерным. Поэтому, например, в маленький "кукольный" дом лучше не покупать массивную усадебную мебель. Это же касается дверей, светильников и картин.
– Часто слышу истории о том, как люди идут выбирать мебель в гигантский торговый центр, привозят покупки домой и понимают, что для их крохотной комнаты диван оказался огромным, поглотил все пространство. Поэтому перед покупкой мебели не поленитесь и начертите план с выбранными предметами в вашем интерьере, – отметила Екатерина Попова.
Отсутствие гармонии в интерьереНе рекомендуется приобретать в дом или квартиру предметы мебели, которые могут выйти из моды лет через 10. В таком случае можно будет сразу заметить, в каком году сделан ремонт.
– При выборе дверей и всего того, что сложно заменить, используйте традиционные решения. Не стоит для фундаментальных вещей выбирать что-то ультрамодное и новое. Возможно, что очень быстро этот новый тренд превратится в антитренд, – рассказала дизайнер интерьера.
Неправильно подобранные светильникиПри выборе светильников, как отмечает Екатерина Попова, важно учитывать пропорции:
– Если вы хотите установить подвесную люстру, проанализируйте, не будет ли она мешать вашему взору и не перекроет ли важную деталь, на которой вы думали сделать акцент.
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