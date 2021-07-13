Встреча Лукашенко и Путина проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге

Главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику.
Как отметили в пресс-службе Главы белорусского государства, данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов.
Telegram-канал "Пул Первого" уточняет, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о сегодняшней встрече еще 1 июля во время телефонного разговора.
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