Вспышку COVID-19 зафиксировали в крупном рыболовецком селе на Камчатке

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В краевом правительстве отметили, что так много инфицированных не регистрировалось в селе с осени минувшего года. Последняя вспышка коронавируса нового типа произошла в Усть-Большерецке в сентябре, когда за неделю заразились 28 человек.Усть-Большерецк является районным центром Усть-Большерецкого муниципального района, в котором находятся несколько крупных рыболовецких предприятий.С начала пандемии коронавируса в Камчатском крае России зафиксировано 14,9 тысячи случаев заражения, 14 тысяч пациентов выздоровели, 238 скончались.