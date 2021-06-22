Вспышка коронавируса зафиксирована в селе Усть-Большерецк на Камчатке, население которого составляет около 1700 человек. С 17 июня в этом населенном пункте заразились 62 человека, в том числе четыре ребенка, пишет ТАСС.
Фото: pixabay.com
В краевом правительстве отметили, что так много инфицированных не регистрировалось в селе с осени минувшего года. Последняя вспышка коронавируса нового типа произошла в Усть-Большерецке в сентябре, когда за неделю заразились 28 человек.
Усть-Большерецк является районным центром Усть-Большерецкого муниципального района, в котором находятся несколько крупных рыболовецких предприятий.
С начала пандемии коронавируса в Камчатском крае России зафиксировано 14,9 тысячи случаев заражения, 14 тысяч пациентов выздоровели, 238 скончались.
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Вспышку COVID-19 зафиксировали в крупном рыболовецком селе на Камчатке
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